Zagueiro chileno é oferecido ao Inter e agrada à direção colorada

Guillermo Maripán pelo Chile contra o Brasil nas Eliminatórias da Copa. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Inter segue em busca de zagueiros no mercado de transferências. Nesta semana, o nome do chileno Guillermo Maripán foi oferecido ao clube gaúcho e agradou aos diretores colorados.

Aos 32 anos, o chileno está em fim de contrato com o Torino, da Itália, clube que defendeu nas últimas duas temporadas. A informação é do jornalista Vagner Martins, da Rádio Gaúcha e Zero Hora.

O defensor possui 1,92m de altura e acumula passagens por Deportivo Alavés, da Espanha, e Monaco, da França. Com formação na Universidad Católica, do Chile, Maripán serviu à seleção chilena em 60 oportunidades e marcou dois gols com a camisa da La Roja. Ele ainda participou da Copa América nas edições de 2019, 2020/2021 e 2024.

A Católica também consultou a situação do atleta, para um possível retorno, mas a possibilidade é considerada muito difícil.

A contratação de zagueiros se tornou uma prioridade desde o início da temporada, quando o Inter fechou a venda de Vitão ao Flamengo. Para repor a saída, a direção colorada buscou Félix Torres, por empréstimo, junto ao Corinthians. Além do equatoriano, Paulo Pezzolano tem à disposição Juninho, Mercado, Victor Gabriel e Clayton Sampaio.