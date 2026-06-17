Volante do Inter é oferecido a time argentino, mas histórico de lesões impede negociação

Principal contratação do Inter na metade do ano passado, Alan Rodríguez não se firmou no time. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O futuro do volante Alan Rodríguez parece distante do Inter, mas não será fácil encontrar um novo clube para o atleta. Representantes do jogador o ofereceram para o Independiente, da Argentina. Contudo, a negociação não evoluiu por conta do histórico de lesões do atleta.

O clube argentino, que é treinado por Gustavo Quinteros, ex-Grêmio, está no mercado atrás de um volante. O nome preferido é o chileno Rodrigo Echeverría, do León, do México, que também interessa outros clubes.

Alan Rodríguez foi oferecido por seu estafe ao time de Avellaneda, mas o clube não quis avançar por conta do histórico de lesões do atleta. Só em 2026, o uruguaio teve três problemas físicos: ruptura parcial da fáscia plantar, desconforto muscular na panturrilha esquerda e lesão muscular na perna esquerda.

Alto custo, baixo aproveitamento

Nesta temporada, o volante disputou 13 jogos, apenas dois como titular, com 363 minutos em campo. Ele foi contratado em julho do ano passado, em uma negociação junto ao Argentinos Juniors, que custou US$ 4 milhões (R$ 22 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

Pelo alto custo da transferência e o baixo rendimento no campo, Alan Rodríguez é um dos jogadores que o Inter não deve dificultar a saída. Há também o interesse do clube em abrir espaço na folha salarial para viabilizar a chegada de reforços.

Recentemente, o volante atraiu interesse do Nacional, do Uruguai, que chegou a um acordo com o Inter pelo empréstimo com opção de compra. Porém, o jogador não aceitou as condições do time uruguaio e não deu sequência ao negócio.

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