Veja zagueiros, pontas e centroavantes que não atingiram o limite de jogos no Brasileirão e podem reforçar o Inter

João Marcelo esteve na mira do Inter no início da temporada. Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

A postura do Inter no mercado de transferências será cautelosa, o que não impede o clube de ser criativo. Sem a possibilidade de realizar grandes investimentos, o time depende de algumas saídas para viabilizar as chegadas.

É nesta linha que negócios de menor custo serão priorizados, com a busca por atletas em fim de contrato ou livres no mercado. Há, também, a possibilidade de trazer jogadores por empréstimo, com cláusula de compra.

Em um primeiro momento, a prioridade do Inter está em três posições: zagueiro, ponta e centroavante. O clube também está atento a oportunidades dentro do futebol brasileiro para a janela do meio do ano.

Subiu para 12, neste ano, o limite de partidas que cada atleta pode disputar antes de se transferir para outra equipe da Série A. Pensando na realidade financeira do Inter, Zero Hora listou jogadores que ainda poderiam trocar de time. Veja abaixo

Zagueiros

Pedro Henrique

O jogador de 30 anos tem 11 partidas pelo Bragantino neste Brasileirão. Campeão da Sul-Americana e vice da Libertadores pelo Athletico-PR, ele foi formado no Corinthians, equipe pela qual venceu o Campeonato Brasileiro duas vezes. O seu contrato com o Massa Bruta vai até o fim deste ano.

André Ramalho

Após quase 15 anos no futebol europeu, em clubes como PSV e Bayer Leverkusen, o jogador chegou ao Corinthians, no ano passado, e foi campeão da Copa do Brasil. Nesta temporada, perdeu espaço com Fernando Diniz e tem apenas seis jogos no Brasileirão.

Com contrato com o Timão até o fim deste ano, Ramalho, 34 anos, trabalhou com Fabinho Soldado na equipe paulista.

João Marcelo

Jogador que esteve próximo do Inter no começo do ano, o zagueiro do Cruzeiro disputou apenas cinco partidas no Brasileirão. Aos 25 anos, João Marcelo chegou ao time mineiro em 2023, mas não se firmou. Antes, defendeu o time B do Porto.

Pontas

Michel Araújo

O uruguaio de 29 anos disputou 12 jogos pelo Bahia no Brasileirão e tem contrato com a equipe nordestina até o fim de 2028. Ele perdeu espaço no time titular de Rogério Ceni neste ano e costuma entrar no segundo tempo.

Dentro de campo, Michel Araújo pode jogar nas duas pontas, com preferência para o lado direito. O jogador também é opção para o meio.

Hinestroza

Adversário colorado na Libertadores do ano passado, o colombiano chegou ao Vasco no começo da temporada, não ganhou espaço com o técnico Renato Portaluppi e jogou apenas oito jogos do Brasileirão.

O time carioca investiu caro na contratação do atleta, mas não deve se opor a uma negociação do atleta por conta do baixo aproveitamento.

Gustavo Scarpa

Aos 32 anos, o jogador disputou 10 jogos no Brasileirão e marcou apenas um gol. Multicampeão pelo Palmeiras, ele chegou a receber proposta do Inter antes do acerto com o Atlético-MG, clube que defende atualmente.

Por mais que não seja um ponta de origem, Scarpa tem a seu favor a versatilidade, podendo atuar pelos dois lados, além de jogar no meio.

Centroavantes

Cano

Aos 38 anos, o jogador do Fluminense tem apenas sete jogos na temporada e já caminha para o fim da carreira. Porém, Cano ainda pode ajudar dentro de campo.

Na última temporada, por exemplo, terminou o ano com 20 gols marcados. Ele tem contrato com o Fluminense até o fim deste ano.

Pedro Raul

O jogador esteve na pauta colorada no começo do ano após boa temporada no Ceará, em 2025, quando terminou o ano com 17 anos. O Corinthians seguiu com o atleta que, mais uma vez, não teve destaque na equipe. No Brasileirão, ele soma oito jogos. O contrato com o Timão vai até o fim de 2028.

Joaquín Correa

Cortado antes da Copa do Mundo de 2022 por conta de lesão, o argentino está no Botafogo desde 2025, mas não se firmou no time. No Brasileirão deste ano, disputou apenas seis jogos e deu uma assistência. O contrato com o time carioca, que enfrenta um grave momento financeiro, vai até o fim de 2027.