Três destaques da base do Inter para ficar de olho durante a parada para a Copa do Mundo

João Bezerra, João Kempes e Fabrício Prado estão entre os destaques da base colorada. Montagem sobre fotos de Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Enquanto o time principal do Inter não entra em campo por conta da parada para a Copa do Mundo, a base segue com competições nas três principais categorias. As equipes sub-15, sub-17 e sub-20 terão pela frente decisões a nível estadual e nacional.

No segundo semestre, serão menos datas para campeonatos. Ou seja, um bom desempenho nas próximas semanas pode ser fundamental para que alguns atletas passem a treinar com maior frequência entre os profissionais na retomada após a Copa.

A ideia é que mais jovens possam ser aproveitados na retomada do futebol brasileiro, para auxiliar tanto dentro como fora de campo, com uma eventual venda. Carlos Noval, diretor executivo da base colorada contratado há cerca de um mês, já foi informado sobre o objetivo do clube com os jovens.

— A ideia nossa é que, a cada tempo, a gente trabalhe com mais qualidade e menos quantidade de jogadores. Isso é o que eu passei para o Carlos Noval: "Tu tens uma missão importante, eu quero qualidade no Inter, a gente não precisa ter quantidade" — explicou Fabinho Soldado em entrevista ao colunista de Zero Hora, Leonardo Oliveira.

Zero Hora apontou três destaques das categorias de base para o torcedor colorado ficar de olho durante a pausa para o Mundial.

João Bezerra

Jogador é o mais jovem a disputar uma partida pelo Inter no século. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O centroavante é destaque da Série B do Brasileirão sub-20, mesmo sendo mais novo do que a maioria dos companheiros e adversários. Ele tem cinco gols em cinco partidas e é o artilheiro isolado do Inter, que enfrentará o Ceará, fora de casa, no dia 18, em jogo único das quartas de final. Antes, há um compromisso pela semifinal do Gauchão sub-20, no domingo (14).

Após bom desempenho em 2025, quando marcou 30 gols e deu cinco assistências em 41 partidas, o jogador foi chamado para integrar o elenco colorado no Gauchão. Na estreia, contra o Novo Hamburgo, tornou-se o atleta mais jovem a atuar pelo clube no século.

Com contrato até dezembro de 2030, Bezerra é nome recorrente nas convocações da seleção brasileira sub-17. Com 1m90cm, o jogador tem boa presença na bola aérea e apresenta características de um jogador móvel. Ele também costuma cobrar pênaltis na base.

João Kempes

Meia estreou no time principal em partida do Campeonato Gaúcho. Ricardo Duarte / Flickr / Sport Club Internacional

Camisa 10 do time sub-17 e nome consolidado na categoria sub-20, o jogador é filho do ex-centroavante Everton Kempes, uma das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense, em novembro de 2016. No Inter desde 2024, João Kempes foi testado em outras posições, mas passou a ter melhor rendimento como meia.

Em 2025, chamou a atenção pelo alto índice de assistências na base e foi chamado para participar de alguns treinos no time principal. Neste ano, entrou no segundo tempo do jogo contra o Caxias, no Gauchão, estreando no time profissional. O seu contrato com o Inter vai até setembro de 2028.

Fabrício Prado

Atacante vem se destacando nas competições da categoria sub-17. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Mais jovem dos três, o atacante é o artilheiro da categoria sub-17 e tem contrato com o Inter até novembro de 2028. Com multa rescisória na casa dos R$ 370 milhões, o jovem já atraiu interesse da Fiorentina, em 2025.

Com 1m83cm, o atacante tem qualidade com as duas pernas. Apesar de ser o camisa nove da categoria, não costuma ficar preso à área e aparece constantemente para o jogo. Ele costuma ser relacionado para o time sub-20 e já teve convocações, no ano passado, para a seleção brasileira sub-15.

Os compromissos da base durante a Copa

Gauchão sub-20 (semifinais)

Grêmio x Inter (sem data)

Inter x Grêmio (sem data)

Série B do Brasileirão sub-20 (quartas de final)

18/6

Ceará x Inter (jogo único)

Gauchão sub-17 (volta da final)

13/6

Inter x Grêmio (Grêmio venceu a ida por 2 a 1)

Brasileirão sub-17

10/6

Inter x Bragantino (3ª rodada)

América-MG x Inter (4ª rodada)

Athletico-PR x Inter (5ª rodada)

Gauchão sub-15 (primeira fase)

13/6

Inter x Esportivo (4ª rodada)

20/6

Novo Hamburgo x Inter (5ª rodada)

27/6

Inter x Guarani-VA (6ª rodada)

04/7

Riograndense x Inter