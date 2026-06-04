Titular ou reserva? O que esperar de Rochet e Félix Torres na Copa do Mundo

Rochet e Félix Torres são os jogadores do Inter convocados para a Copa do Mundo. Associação Uruguaia de Futebol e Federação Equatoriana de Futebol / Divulgação

Mesmo sem entrar em campo durante a Copa do Mundo, o Inter terá dois motivos específicos para olhar com atenção para o torneio de seleções. O goleiro Rochet foi convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai. Já Félix Torres estará com a seleção equatoriana.

A presença dos jogadores no Mundial renderá ao Colorado uma bonificação financeira conforme os dois países forem avançando na competição.

Entre os dois jogadores, Rochet leva vantagem em relação ao companheiro de clube quanto às chances de titularidade no Mundial. A concorrência da posição pesa mais para Félix Torres.

Abaixo, Zero Hora explica a situação atual dos dois jogadores em suas seleções.

A dúvida sobre Rochet

Titular durante todo o ciclo para a Copa do Mundo, o goleiro vive o maior período de instabilidade na seleção. As lesões recentes e o mau momento no Inter trouxeram a dúvida, que ganhou força após o retorno do veterano Muslera às convocações.

O experiente goleiro, que foi titular nas Copas de 2010, 2014 e 2018, e foi reserva de Rochet em 2022, está na lista de Marcelo Bielsa para o Mundial. Após três anos, ele voltou a ser chamado e foi titular no amistoso contra a Inglaterra, em março, quando o jogador do Inter ficou só no banco de reservas. Quatro dias depois, no empate contra a Argélia, Rochet retomou a titularidade.

Apesar dos 39 anos, Muslera vive um melhor momento em relação ao goleiro do Inter, inclusive na parte física. Contudo, Rochet tem a vantagem de ter sido o nome da posição durante todo o ciclo, que contemplou Eliminatórias, Copa América e amistosos. Ainda é o favorito para começar jogando.

Agenda do Uruguai

15/06 (segunda-feira) - Arábia Saudita x Uruguai (19h) - Copa do Mundo

21/06 (domingo) - Uruguai x Cabo Verde (19h) - Copa do Mundo

26/06 (sexta-feira) - Uruguai x Espanha (21h) - Copa do Mundo

A segunda Copa de Félix Torres

Sebastián Beccacece foi anunciado como técnico da seleção equatoriana em 1° de agosto de 2024. O argentino manteve Félix Torres entre os titulares em seus primeiros quatro jogos. Na equipe, Pacho, do PSG, e Hincapié, do Arsenal, sempre foram nomes mais garantidos entre os titulares. O zagueiro do Inter, contudo, ocupava a terceira vaga da defesa ou entrava ao lado de Pacho, com Hincapié na lateral esquerda.

Antes de chegar ao Colorado, Torres vivia má fase no Corinthians, que refletiu na seleção. O jogador perdeu a titularidade após o sexto jogo e só voltou a começar uma partida em março deste ano depois de 12 partidas da seleção. Durante o período, viu Ordoñez, do Club Brugge, da Bélgica, ultrapassá-lo entre as preferências de Beccacece.

No último amistoso do Equador, a vitória sobre a Arábia Saudita por 2 a 1, Félix Torres esteve em campo durante os 90 minutos, mas por conta da ausência de Pacho e Hincapié, que estavam na final da Champions League.

Portanto, Félix Torres chega ao Mundial como reserva do Equador, seja em um esquema com dois zagueiros, seja em um esquema com três. Nada impede que o atleta, que foi titular da seleção na Copa de 2022, recupere a posição no decorrer do torneio.

Agenda do Equador

07/06 (domingo) - Equador x Guatemala (17h) - Amistoso

14/06 (domingo) - Costa do Marfim x Equador (20h) - Copa do Mundo

20/06 (sábado) - Equador x Curaçao (21h) - Copa do Mundo

25/06 (quinta-feira) - Equador x Alemanha (17h) - Copa do Mundo