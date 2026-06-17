Titular do Chile e estilo "cão de guarda": quem é Maripán, zagueiro próximo de ser anunciado pelo Inter

Jogador é titular da seleção chilena e chega ao Inter após nove anos no futebol europeu. Carlos Parra / @laroja/X/Reprodução

O primeiro reforço do Inter para a metade do ano está próximo de ser anunciado. Trata-se do zagueiro chileno Guillermo Maripán, de 32 anos, que estava no Torino, da Itália. O jogador tem contrato até o fim do mês com o time europeu e chegará de forma livre ao clube gaúcho.

O defensor foi revelado pela Universidad Católica, do Chile, mas tem trajetória consolidada na Europa. Primeiro, passou pelo Alavés, da Espanha. Depois, foi vendido ao Monaco por cerca de 20 milhões de euros. Nas duas últimas temporadas, atuou no futebol italiano.

Apelidado de "El Memo", Maripán também tem experiência pela seleção chilena, pela qual jogou ao lado dos ex-jogadores do Inter Charles Aránguiz e Carlos Palacios. Convocado pela primeira vez em 2017, o jogador soma 62 partidas, disputou três edições da Copa América e é titular da La Roja.

— Ele é um dos poucos jogadores chilenos que teve uma carreira estável na Europa recentemente. Na verdade, eu diria que ele é o que teve mais — disse Carlos Madariga, editor de esportes da Rádio ADN, do Chile.

Como joga

Jogador mais experiente, Maripán tem como principal qualidade a imposição física e costuma ser mais "firme" nas entradas, deixando uma impressão mais no sentido "cão de guarda". Em contrapartida, recebeu apenas quatro cartões vermelhos na carreira.

Com 1m92cm, o jogador se destaca na bola área, tanto na defesa quanto no ataque. No Torino, o chileno atuava com frequência em um esquema de três zagueiros, com preferência pela posição mais centralizada, já que exige menos da velocidade.

— É um bom zagueiro central. Um pouco lento, mas com boa qualidade e experiência. É um zagueiro central perfeito em uma defesa com três jogadores — comentou Nicola Balice, repórter do Jornal La Stampa, de Turim.

Nesta temporada, Maripán já dava indícios de que não seguiria no Torino, o que o tirou do time titular a partir do começo do ano. Mesmo assim, disputou 29 jogos pelo clube na temporada e marcou dois gols.