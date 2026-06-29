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Titular absoluto do Inter, volante precisa atingir meta de jogos para ser comprado em definitivo

Jogador se destaca pela marcação e boa porcentagem de passes certos no meio de campo colorado

Antonio Oliveira

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Alex Torrealba

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