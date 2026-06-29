Titular absoluto do Inter, volante precisa atingir meta de jogos para ser comprado em definitivo

Villagra chegou ao Inter no começo da temporada e tem contrato de empréstimo até o fim de 2026. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Dos reforços anunciados pelo Inter no começo da temporada, o volante Rodrigo Villagra foi quem mais chamou a atenção do torcedor. O jogador entrou no time titular de Paulo Pezzolano e não saiu mais, sendo um dos destaques do time no primeiro semestre.

O argentino chegou ao clube gaúcho em janeiro, junto ao CSKA, da Rússia. Pelo empréstimo até o fim do ano, o Inter pagou US$ 400 mil (cerca de R$ 2,15 milhões na época).

O contrato conta com uma opção de compra fixada em US$ 4,6 milhões de (cerca de R$ 24,7 milhões). Há também uma cláusula de obrigação de compra, caso o jogador participe de 60% dos jogos na temporada.

Destaque do meio de campo

Desde que começou como titular no Brasileirão, na vitória contra o Santos por 2 a 1, a primeira da equipe na competição, Villagra não saiu mais do time. Na competição, ele esteve em campo em 13 partidas, sendo que em 12 começou jogando.

Com média de 81 minutos por partida, o argentino se destaca na marcação e na construção de jogadas. Segundo o site Sofascore, Villagra tem 3,8 bolas recuperadas por partida no Brasileirão e um bom índice de acerto de passes, com 85%.

— Villagra trouxe equilíbrio pro meio-campo do Inter. É um primeiro volante que faz bem as coberturas, ajudando os laterais e zagueiros, e ainda tem qualidade pra saída de jogo. Uma pena ele ter demorado a virar titular, time é bem melhor com ele — avalia Nani Chemello, colunista de GZH e voz da torcida colorada na Rádio Gaúcha.

Quantos jogos faltam?

Titular de Paulo Pezzolano, Villagra já disputou 20 jogos dentre os 25 possíveis desde a sua chegada, o que totaliza 80%. O Inter ainda tem 20 partidas a serem disputadas pelo Brasileirão e, no mínimo, mais duas pela Copa do Brasil. Se chegar à decisão do torneio, são mais cinco partidas.

Ou seja, contando o primeiro jogo após a chegada de Villagra, o Inter fará entre 42 e 47 jogos até o fim do ano. Pensando no menor cenário, 26 jogos serão necessários para atingir os 60%. Agora, se contar a possibilidade dos 47 jogos, serão necessárias 29 partidas com Villagra em campo para superar os 60%.

Vale destacar que a variação acontece por conta da Copa do Brasil, competição em que o Inter está nas oitavas de final e enfrentará o Corinthians.