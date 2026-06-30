Segunda maior contratação do clube, Borré deixará o Inter marcado por "seca" de gols e custo elevado

Borré defendeu o Inter em mais de 100 jogos. Renan Mattos / Agencia RBS

A passagem de Rafael Borré pelo Beira-Rio está próxima de ter um fim. Inter e River Plate trabalham nos trâmites finais para a saída do atacante. Ele assinará um contrato de três anos e voltará a defender o clube em que foi campeão da Libertadores em 2018.

Borré chegou ao Inter em 2024 e foi a principal contratação da equipe naquela temporada. A negociação com o Eintracht Frankfurt foi concluída em 6,2 milhões de euros (R$ 33,3 milhões). Na história do Inter, apenas Nico López custou mais: 11 milhões de euros (R$ 35,8 milhões).

Em duas temporadas e meia, o jogador não confirmou no campo a aposta feita pelo Inter fora dele. No total, foram 28 gols em 104 jogos, além de nove assistências. Ele esteve no grupo campeão gaúcho de 2025.

Após uma primeira temporada promissora de estreia, o jogador viveu um 2025 ruim, sendo um dos jogadores mais cobrados na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Inter escapou do rebaixamento na última rodada.

O cartão de visitas

Borré teve o melhor momento no Inter quando era treinado por Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Na primeira temporada pelo Inter, Borré não chegou a atingir a expectativa esperada, mas foi importante no segundo semestre. Aprovado por Eduardo Coudet, o colombiano viveu seu melhor momento sob o comando de Roger Machado.

Foram 17 jogos do treinador no Brasileirão daquele ano. Borré marcou oito gols e deu duas assistências, somando 10 participações diretas para gol. Um momento importante foi quando marcou o gol da vitória no Gre-Nal 443.

O atacante deixou uma impressão positiva no fim do ano, inclusive superior em relação a Enner Valencia. Existia uma expectativa maior ainda sobre o que o colombiano poderia entregar em 2025.

Um ano de "secas"

A questão é que Borré não entregou regularidade. Das quatro competições que o Inter disputou (Brasileirão, Copa do Brasil, Gauchão e Libertadores), o jogador marcou apenas oito gols. Ao todo, foram 47 jogos disputados.

Ao contrário do que apresentou na primeira temporada, o Borré e 2025 enfrentou longos períodos sem marcar. Em apenas um momento da temporada ele chegou a marcar duas vezes em sequência. Da mesma forma, enfrentou seca de nove partidas em dois momentos.

Borré terminou o ano em má fase. Foi um dos mais marcados pela campanha do Inter, que quase terminou em rebaixamento. Sem as opções de Valencia e Wesley, vendidos na metade do ano, coube a Ricardo Mathias ser o substituto imediato do colombiano.

A recuperação que não aconteceu

O começo de 2026 fez muitos torcedores repensarem sobre Borré. Nos primeiros cinco jogos da temporada, o atacante já tinha cinco gols marcados, incluindo dois no Gre-Nal 449, do primeiro turno do Gauchão, e um contra o Flamengo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, a seca de gols voltou a atormentar Borré, que chegou a ser alvo do futebol mexicano no começo do ano. Desta vez, foi o maior período sem marcar do atacante no Inter. Em determinado momento o número chegou a 14 jogos.

A partir do 15°, Borré embalou uma sequência de três partidas com gols, mas não foi o suficiente para garantir o seu espaço no Inter.

Além disso, apesar de ser chamado para as Eliminatórias, não entrou na lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo 2026.

Com custo elevado mensal, o atacante deixará o clube sem ter sido o que se esperou dele. O alívio na folha salarial dará fôlego ao Inter para a sequência do ano e abrirá espaço para a chegada de outros jogadores. Já Borré irá retornar ao time em que é ídolo. No fim, ambos os lados saíram ganhando.

Números de Borré no Inter

2024

29 jogos

11 gols

3 assistências

0,38 gol por jogo

2025

47 jogos

8 gols

4 assistências

0,17 gol por jogo

2026

28 jogos

9 gols

2 assistências

0,32 gols por jogo