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Ruim com ele, pior sem ele? Confira o raio X do trabalho de Paulo Pezzolano no Inter

Entre elogios e críticas, o técnico colorado terá no segundo semestre o desafio de livrar o clube do perigo que ronda o Beira-Rio

Marcelo Vicente

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