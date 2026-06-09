Maiores glórias e quase queda: como foi o desempenho do Inter após Copas do Mundo

Inter de Pezzolano ficará quase dois meses sem jogar. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

As principais competições disputadas pelos clubes brasileiros ao longo da temporada tiveram seus calendários interrompidos em 31 de maio em razão da realização da Copa do Mundo.

Nesse cenário, após perder para o Bragantino por 3 a 1, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Inter só deve voltar aos gramados no dia 22 de julho, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio. Com isso, o Colorado ficará quase dois meses sem entrar em campo por torneios oficiais.

Esta é a quinta vez nos últimos 20 anos que o Colorado interrompe seus jogos em decorrência da disputa de um Mundial. Em quatro ocasiões, a paralisação ocorreu por conta da Copa do Mundo de seleções, enquanto uma foi motivada por um torneio de clubes.

A interrupção mais recente aconteceu no ano passado, quando as competições nacionais foram temporariamente suspensas devido à realização do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Motivada pela Copa do Mundo de seleções, a última paralisação no calendário foi na edição de 2018. Isto porque, em 2022, o Mundial do Catar teve início no dia 20 de novembro – após o término do Brasileirão.

Diante disso, a Zero Hora realizou um levantamento com o desempenho do Inter após o término das edições dos torneios desde 2006. No recorte, é levado em consideração a participação do Colorado no Gauchão, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes e Copa do Brasil.

O ano em que o mundo parou duas vezes

Inter foi campeão do mundo em 2006. TORU YAMANAKA / AFP

Em 2006, foi o ano da Copa do Mundo sediada pela Alemanha. O Inter iniciou a temporada com o vice-campeonato do Gauchão, após perder o título para o Grêmio, no estádio Beira-Rio. O Colorado também disputou a Libertadores, o Brasileirão e o Mundial de Clubes, competição na qual foi campeão após derrotar o Barcelona na grande final.

O calendário parou no dia 3 de junho daquele ano, após o término da 10ª rodada do Brasileiro e seis dias antes da estreia da Copa. Na primeira metade da temporada, o Inter disputou 37 jogos e somou 24 vitórias, 10 empates e três derrotas, com um total de 74% de aproveitamento.

Antes da paralisação, o time de Abel Braga, além do segundo lugar no Estadual, estava na vice-liderança do Brasileirão com 21 pontos somados – a mesma pontuação do líder Cruzeiro. Na Libertadores, o time havia passado em primeiro no Grupo F e conseguido chegar até as quartas de final, fase na qual a partida de volta contra a LDU aconteceu após o término do Mundial.

Após a Copa, o Inter somou 35 jogos, com 19 vitórias, oito empates e oito derrotas, acumulando um aproveitamento de 87%. O Colorado retornou no dia 12 de julho e venceu a Ponte Preta por 2 a 0, no Beira-Rio.

Na Libertadores, o Inter disputou no segundo semestre a partida de volta das quartas de final e em embates duplos pela semifinal e final. No Mundial de Clubes, eliminou o Al Ahly, do Egito, e venceu o Barcelona por 1 a 0, concluindo um espetacular pós Copa do Mundo.

Bi da Libertadores e decepção no Mundial

Inter foi campeão da Libertadores pela segunda vez, em 2010. Jefferson Bernardes / AFP

Repetindo o roteiro de quatro anos antes, o Inter foi para a parada da Copa do Mundo da África do Sul após ser vice-campeão para o Grêmio do Gauchão e classificado para a semifinal da Libertadores.

No entanto, o desempenho da equipe no Brasileirão era ruim. O campeonato parou no dia 6 de junho, e na sétima rodada o time estava na 15ª colocação com sete pontos somados e a um da zona de rebaixamento – atuação que decretou a demissão do técnico Jorge Fossati.

O Inter foi para a data Fifa com 39 jogos, 21 vitórias, 10 empates e oito derrotas, uma porcentagem de 62% no rendimento dentro de campo.

Após a paralisação, os comandados do técnico Celso Roth foram campeões da Libertadores, encerraram o Brasileirão na sétima colocação com 58 pontos e iriam para o Mundial de Clubes esperançosos.

O roteiro que parecia idêntico ao de 2006, não se repetiu por completo e o Inter foi terceiro colocado no torneio após perder para o Mazembe, da República Democrática do Congo, na semifinal.

Os gaúchos derrotaram o Seongnam Ilhwa Chunma, da Coreia do Sul, por 4 a 2 e terminaram o pós-Copa com 19 vitórias, nove empates e 10 derrotas em 38 jogos. Um aproveitamento de 58%.

Copa no Brasil e temporada mediana

Rafael Moura comemorando gol sobre o Grêmio no Gauchão de 2014. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Diferente das últimas paralisações para a Copa, o Inter foi para a pausa do torneio que aconteceria no Brasil com o Beira-Rio sendo estádio sede, com o título do Gauchão e sem Libertadores para disputar. No Brasileirão, o campeonato foi interrompido no dia 1º de junho após a nona rodada.

O Colorado estava na quinta colocação com 16 pontos somados em uma campanha sólida até então. Na Copa do Brasil, eliminou Remo, Cuiabá e esperaria o retorno do calendário para disputar a terceira fase contra o Ceará. Terminando a primeira metade da temporada com 78% de aproveitamento e 11 dias antes do início da Copa do Mundo, um recorde até este ano.

No retorno do Mundial, o Inter acumulou as eliminações na Sul-Americana para o Bahia e na Copa do Brasil foi despachado pelo Ceará.

O prêmio de consolação foi a campanha no Brasileirão. O time de Abel Braga ficou na terceira colocação com 69 pontos – terminando a segunda metade com 33 jogos, 17 vitórias, três empates e 13 derrotas, diminuindo o aproveitamento em relação ao semestre anterior para 54%.

Retorno positivo da Série B

Odari Hellmann foi o técnico do Inter na campanha de 2018. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação / Inter, Divulgação

O ano da Copa da Rússia em 2018 foi o primeiro da história do Inter após disputar uma Série B na temporada anterior. O calendário parou no dia 13 de junho e, até este período, o Inter havia caído nas quartas de final do Gauchão para o Grêmio e se despediu na quarta fase da Copa do Brasil para o Vitória.

No Brasileirão, a surpresa: o Inter era quarto colocado com 22 pontos após o término da 12ª rodada e ida para a Copa do Mundo. Era uma campanha de primeiro semestre com 61% de aproveitamento, em 30 partidas disputadas, sendo 16 vitórias, sete empates e sete derrotas.

Na volta do Mundial, após um mês de paralisação, o Colorado terminou a competição nacional na terceira colocação com 69 pontos, repetindo a posição e pontuação de 2014. A campanha após a Copa do Mundo foi de 60% de aproveitamento, com 26 jogos, 13 triunfos, oito empates e apenas cinco derrotas.

Super Mundial de Clubes e medo do rebaixamento

Abel Braga assumiu o Inter no final de 2025 e evitou o rebaixamento. Duda Fortes / Agencia RBS

Em 2025, ocorreu na metade do ano a primeira edição do Mundial de Clubes no mesmo formato das Copas do Mundo anteriores: 32 times divididos em oito grupos que buscam chegar até a final.

O calendário brasileiro parou no dia 12 de julho. Até então, o Inter somou 32 jogos, 16 vitórias, 10 empates e seis derrotas – além de 60% de aproveitamento. Dentro de campo, o time do técnico Roger Machado foi campeão gaúcho sobre o Grêmio, estava classificado na fase de grupos da Libertadores e estava garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No Brasileirão o cenário era preocupante, pois na última rodada antes da interrupção – 12ª – o Inter entrou na zona de rebaixamento e ficou na 17ª colocação com apenas 11 pontos somados.

Na volta, um filme de terror: o clube gaúcho foi eliminado pelos cariocas Flamengo e Fluminense na Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. No Brasileirão, ia de mal a pior e precisou demitir o técnico Roger Machado e seu sucessor, Ramón Díaz, restando para Abel Braga salvar o time na última rodada do Brasileirão.

O Inter derrotou o Bragantino por 3 a 1 e escapou do rebaixamento. Fechando o segundo semestre com 30 jogos, apenas nove vitórias, sete empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de apenas 37%.

Retrospecto do Inter após o retorno de Mundiais:

2006: 35 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. 87% de aproveitamento

35 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. 87% de aproveitamento 2010: 38 jogos, 19 vitorias, 9 empates, 10 derrotas. 58% de aproveitamento.

38 jogos, 19 vitorias, 9 empates, 10 derrotas. 58% de aproveitamento. 2014: 33 jogos, 17 vitórias, 3 empates, 13 derrotas. 54% de aproveitamento

33 jogos, 17 vitórias, 3 empates, 13 derrotas. 54% de aproveitamento 2018: 26 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 60% de aproveitamento.

26 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 60% de aproveitamento. 2025: 30 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 14 derrotas. 37% de aproveitamento.