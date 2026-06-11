Retornos e saídas: como está a situação dos jogadores emprestados pelo Inter

Goleiro Henrique Menke e meia Gustavo Prado foram campeões do Sul-Americano sub-20 de 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter tem cinco jogadores emprestados a outras equipes. Para a metade do ano, apenas um deles irá retornar ao clube para se tornar opção ao elenco do técnico Paulo Pezzolano. Outros têm futuro incerto, enquanto outros dois estão com contratos por encerrar.

O goleiro Henrique Menke, 19 anos, estava no Como, da Itália, desde agosto do ano passado e tem vínculo por encerrar no fim deste mês. Por mais que tenha sido destaque do time sub-19 da equipe italiana, o jovem não será comprado em definitivo pelo clube, que não sinalizou ao Inter o interesse em permanecer com o jogador.

Henrique Menke é visto como um atleta promissor e será analisado pela comissão de Paulo Pezzolano caso o retorno se confirme. O atleta sempre foi bem avaliado nas categorias de base do clube e apontado com bom potencial. O goleiro tem convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira e foi campeão do Sul-Americano de 2025.

O Inter tem outros quatro atletas com vínculos de empréstimo até o fim do ano. Dois deles não devem ser aproveitados: o goleiro Keiller, que não vem sendo utilizado no Coritiba, e o meia Estêvão, que está no Ypiranga.

Ramon

Vitória deseja permanecer com o lateral-esquerdo Ramon. Vitória / Divulgação

No caso do lateral-esquerdo Ramon, há o desejo do Vitória de ficar com o atleta de forma definitiva. Desde o ano passado no time baiano, ele se firmou como titular no time comandado por Jair Ventura.

Para exercer a cláusula de compra, o Vitória terá de pagar ao Inter R$ 4,8 milhões. Segundo o ge.globo, o clube nordestino já quitou a primeira das duas parcelas. Para ficar com o jogador em definitivo, será necessário pagar o restante do valor até o fim de 2026. Em entrevista à geTV, o presidente do Vitória, Fábio Mota, disse que o time quitará o valor ainda em junho.

Gustavo Prado

Gustavo Prado marcou apenas um gol em 10 jogos pelo Ceará. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O último da lista é o jogador que mais foi utilizado dentre os emprestados: o meia Gustavo Prado. Cedido ao Ceará, o jogador ainda busca espaço no clube. Ao todo, foram 10 jogos disputados em 2026, com um gol marcado.

O atleta ganhou chances no time principal do Inter a partir de 2023, sendo visto como uma promessa do clube e atraindo o interesse de times europeus.

Em 2024 e 2025, o jogador chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-20. Porém, perdeu espaço no fim da temporada passada e foi emprestado no primeiro semestre deste ano.