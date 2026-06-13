Reforma do Gigantinho avança, e Inter projeta conclusão das obras para este ano; veja fotos

Palco de momentos importantes do esporte gaúcho e nacional, de shows, assembleias e inúmeros eventos, a obra do Gigantinho está em fase avançada. A ideia do Inter é ter a reforma concluída até o fim de 2026, o que possibilitaria receber diferentes atrações a partir de 2027.

Para quem passa pela Avenida Padre Cacique, é possível observar uma nova pintura ganhando cada vez mais destaque na parte externa. No interior, áreas foram completamente revitalizadas, como banheiros, vestiários, camarins e bares. Novas construções ganharam forma, como camarotes e tribunas.

O projeto prevê capacidade para 11.150 pessoas. Com caráter multiúso, o ginásio terá uma quadra removível, que poderá ser instalada para receber diferentes modalidades, como basquete, futsal e vôlei.

O custo da reforma não saiu dos cofres do Inter. O clube viabilizou as obras por meio de empresas parceiras, como a Ventures Estádios (sociedade entre a RBS Ventures e a Tornak Holding). O Colorado pode fechar novos acordos, incluindo a venda do "naming rights", que deverá ser incorporado à atual identificação, Gigantinho.

— A gente sabe a dificuldade que é angariar R$ 20 milhões para fazer essa reforma. Todos conhecem a realidade financeira do clube, não é fácil, somos um clube de futebol, mas nós sempre valorizamos os parceiros que estão conosco. Não tem um real do Inter nesta obra, são só dos parceiros. É por isso que conseguimos viabilizar — disse o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg.

O passo a passo

A reforma do Gigantinho é uma pauta antiga no Inter. O começo oficial foi em setembro do ano passado, com a instalação de tapumes para isolar a área. Depois, foi iniciada a fase de demolição de áreas do ginásio que foram revitalizadas. É o caso, por exemplo, dos banheiros e vestiários, além dos camarins, espaço fundamental para receber shows e apresentações.

Também foram instalados dois bares em cada portão do ginásio, com exceção de apenas um deles. As antigas cadeiras já foram retiradas do setor e serão substituídas por novas.

Atualmente, a reforma do Gigantinho está em uma das fases mais complexas, que envolve a instalação de uma nova cobertura. A expectativa é de que a etapa seja concluída em setembro. Depois, as obras entram em fase final.

É neste momento que será feita a nova rede elétrica, o piso de concreto, acabamentos, além de instalação de esquadrias no interior e das brises, estruturas metálicas que ficarão na parte externa do ginásio, inclusive na região da fachada. O Inter aposta nas brises como um diferencial na nova identidade visual do Gigantinho.

Na etapa final, que contemplará ações em diferentes regiões do ginásio, também será feita a iluminação cênica e da quadra. Esta parte seguirá o padrão do Beira-Rio, que teve o setor modernizado no fim de 2025. Há o plano de sincronizar o chamado "show de luzes" das membranas do estádio com a iluminação do novo Gigantinho.

— É uma alegria poder entregar essa reforma, um ginásio que ficou muito tempo sem a manutenção devida. É um ativo muito importante para o Inter, para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Estamos felizes que teremos essa entrega neste ano, podendo inaugurar o ginásio. É um presente que o Inter está dando para toda a comunidade — explicou Grunberg.

Na história

Construído em 1973, o Gigantinho já recebeu artistas de destaque nacional e internacional, como Elis Regina, Iron Maiden, Oasis, Shakira, Roberto Carlos e Red Hot Chili Peppers. Entre outras atrações culturais, o local recebeu a visita do Papa João Paulo II, em 1980.

Eventos esportivos de relevância mundial também foram realizados como a Copa Davis de Tênis (2009), uma edição do UFC Fight Night (2015), além do Mundial de Clubes de Futsal (1997), vencido pelo Inter.

O clube gaúcho teve tradição na modalidade, em especial nos anos 1990, quando também conquistou a primeira edição da Liga Nacional de Futsal. Em 2000, o time venceu a Libertadores.

No momento, não há nada concreto para a criação de times do Inter em outras modalidades. O foco é entregar o ginásio em condições de receber o público da melhor forma.