Reforços, Rochet e Alan Rodríguez: o que Paulo Pezzolano disse em entrevista a uma rádio uruguaia

Paulo Pezzolano foi anunciado em dezembro de 2025 e começou o trabalho em janeiro deste ano. Duda Fortes / Agencia RBS

De férias na Espanha, o técnico Paulo Pezzolano concedeu entrevista à Rádio Sport 890, do Uruguai, nesta terça-feira (9). Ao programa 100% Deporte, o técnico do Inter falou sobre a postura do clube no mercado de transferências e sobre a situação de dois atletas questionados pelos torcedores.

O primeiro tópico foi Alan Rodríguez. O volante interessa ao Nacional-URU, que entrou em acordo com o Inter para um empréstimo com opção de compra. Contudo, o atleta não quis seguir com a negociação. Pezzolano chamou o uruguaio de "polifuncional" e comentou sobre o interesse do time de Montevidéu.

— É um jogador espetacular, um ser humano espetacular. Obviamente que, se eu o tenho, "seja bem-vindo". Ele teve algumas lesões, mas é um jogador que te dá o 1000%. Não pudemos ver a continuidade que ele merece, mas obviamente os jogadores também buscam lugares para jogar, buscam lugares para ter minutos. Então, pode ser uma oportunidade boa para ele, boa para o clube — disse em entrevista.

Outro nome questionado foi Rochet, que disputará a Copa do Mundo pelo Uruguai e que pode perder a titularidade na seleção para Muslera. Pezzolano também elogiou o arqueiro.

— O "Chino" é excelente. Esteve com uma lesão na lombar, que fez ele perder os últimos jogos, mas é um goleiro com presença, um grande companheiro, profissional também. O "Chino" é um excelente goleiro — disse o técnico, que garantiu contar com ele para depois do Mundial:

— Sim, conto com todos os jogadores que temos.

Necessidade de reforços

Paulo Pezzolano reconhece a dificuldade financeira enfrentada pelo Inter e sabe que o clube não poderá fazer investimentos elevados na próxima janela. Mesmo assim, ele reforça que há a necessidade de buscar reforços e de não perder jogadores.

— Eu disse ao clube que gostaria de ter tudo o que temos e crescer um pouco com reforços. Vamos tentar ter o mínimo de saídas possíveis, mas há sempre jogadores que precisam jogar, precisam de protagonismo em sua carreira. Então, estamos abertos a tudo — afirmou.

Chegadas também são necessárias:

— Inter precisa contratar. Para contratar, precisa que alguns jogadores saiam. Mas não podemos liberá-los com facilidade, porque o time precisa se fortalecer economicamente.

Por fim, Pezzolano voltou a dizer que preferia não perder jogadores na metade do ano, mas reconhece que não será possível:

— Eu entendo a situação do clube. Sou apenas o treinador e me adapto. Mas eu preferiria que nenhum deles saísse e que continuássemos contratando jogadores para fortalecer o elenco.

Volta das atividades

O elenco colorado deve voltar aos treinos em 22 de junho. A equipe fará jogo-treino contra o Coritiba, em 4 de julho, e contra o Mirassol, em 11 de julho, ambos no Beira-Rio.

Depois, o Inter volta a jogar pelo Brasileirão em 22 de julho, contra o Cruzeiro, novamente em Porto Alegre.