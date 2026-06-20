Reforçômetro: volante é a melhor contratação do Inter no ano; veja como foram os atletas trazidos em 2026

Villagra tem sido um dos principais jogadores do Inter em 2026. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A janela de transferências da metade do ano ainda não abriu, mas o Inter já se movimenta. O clube fechou a contratação do zagueiro chileno Guillermo Maripán. A tendência é de contratações que não comprometam os cofres, como foi feito no começo da temporada.

Na primeira janela do ano, o Inter buscou seis reforços. Quatro deles chegaram por empréstimo até o fim de 2026, mas podem ser comprados em definitivo após o vínculo. Outros dois chegaram sem custos de transferências.

O argentino Villagra e o centroavante Alerrandro vieram do CSKA, da Rússia. Kayky chegou do Bahia, e Félix Torres do Corinthians. Já Paulinho e Matheus Bahia, que já pertencem ao Inter, eram do Vasco e do Bahia, respectivamente.

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Inter se reapresenta nesta segunda-feira (22).

O primeiro jogo oficial será em 22 de julho, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o que dá um mês a esses jogadores para seguirem impressionando ou mudarem a visão de Paulo Pezzolano.

Titular incontestável e destaques

Das seis chegadas, quem mais agradou foi o argentino Rodrigo Villagra. O volante estreou no Gauchão, mas ganhou a titularidade no Campeonato Brasileiro, na sétima rodada, contra o Santos, justamente a primeira vitória colorada na competição. Desde então, o Inter disputou 13 partidas e teve o jogador como titular em todas.

Primeiro homem do meio de campo de Paulo Pezzolano, Villagra tem mostrado boa capacidade para desarmar e começar as jogadas de ataque.

Leia Mais Apesar de eliminação na Série B do sub-20, Inter reforça confiança no aproveitamento da base no time principal

Segundo Cristiano Munari, comentarista da Rádio Gaúcha e analista tático do Grupo RBS, a janela do Inter foi de apostas no começo do ano e o argentino foi a melhor delas.

— Foram contratados jogadores que estavam em mau momento em seus clubes. Isso gera um risco alto de erros, mas até alguns funcionaram. O maior acerto certamente foi o Villagra, que elevou o nível do meio-campo — comentou Munari.

O colunista de Zero Hora e repórter da Rádio Gaúcha Zé Alberto Andrade também avalia o volante como o melhor dos reforços:

— O grande destaque é o argentino Villagra, que deu uma estabilidade ao meio-campo, capaz de equilibrar o time e fazer companheiros que não estavam bem melhorar.

Matheus Bahia virou titular quando Bernabei foi deslocado para o meio. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O lateral-esquerdo Matheus Bahia chegou para ser o reserva de Bernabei. Com a ascensão do argentino no ataque, o defensor assumiu a titularidade para cobrir as investidas do companheiro no setor ofensivo.

Outro que tem jogado com frequência é o centroavante Alerrandro. Até a parada para a Copa do Mundo, ele era o titular no ataque do Inter, deixando Borré no banco. Em 23 jogos, soma quatro gols e quatro assistências.

— Matheus Bahia está longe de ser uma maravilha, mas cumpriu bem o papel de lateral defensivo, dando liberdade para Bernabei. E até Alerrandro correspondeu de alguma forma ganhando o lugar de Borré — disse Munari.

O volante Paulinho começou a temporada como titular e teve sequência até ter uma lesão muscular, em abril. Depois, o jogador não voltou a ser titular, mas pode aproveitar a parada para recuperar o ritmo.

Ainda não convenceram

Dos reforços, Kayky é quem teve menos minutos em campo. Ricardo Duarte / Inter

O equatoriano Félix Torres, emprestado pelo Corinthians, também foi titular na maior parte dos jogos, mas ainda não deu a resposta esperada pelo torcedor. Dos 19 jogos em que o equatoriano esteve em campo, o Inter foi vazado 21 vezes, uma média acima de um gol sofrido por partida.

Quem mais deixou a desejar até o momento é o ponta Kayky, que veio por empréstimo do Bahia. Até o momento, ele soma 10 jogos, apenas um como titular, sem gol nem assistência.

— Félix Torres não é indiscutível, e Kayky ainda não apareceu — comentou José Alberto Andrade.

No geral, as contratações do Inter não foram de grande impacto, mas o clube cometeu menos erros em relação a anos anteriores e gastou pouco nas chegadas.

— Sem dinheiro e com apostas, o Inter cometeu menos erros que em janelas mais badaladas, como no começo de 2024 quando desembarcaram em Porto Alegre nomes como Thiago Maia, Alario, Robert Renan e Borré — concluiu Munari.

Os números dos reforços do Inter na primeira janela

Alerrandro (centroavante)

23 jogos (12 como titular)

4 gols e 4 assistências

Félix Torres (zagueiro)

19 jogos (16 como titular)

2 gols

Kayky (ponta)

9 jogos (1 como titular)

Matheus Bahia (lateral-esquerdo)

10 jogos (9 como titular)

Paulinho Paula (volante)

18 jogos (12 como titular)

Villagra (volante)

20 jogos (15 como titular)