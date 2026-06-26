Quem é Guilherme da Costa, coordenador de performance que deixou o Corinthians para assumir cargo no Inter

Guilherme da Costa estava no Corinthians e já trabalhava como coordenador de performance. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Das três novidades anunciadas no Departamento de Futebol do Inter nesta semana, Guilherme da Costa foi o nome que mais chamou a atenção. O profissional assumiu a coordenação de performance do clube no lugar de Diego Pereira, demitido na última semana.

O novo responsável pelo cargo estava no Corinthians e sua saída do time não havia sido vazada. Em entrevista ao canal Identidade Corinthiana, Marcelo Paz, executivo de futebol da equipe paulista, confirmou que Guilherme era bem avaliado no clube, mas que recebeu a proposta do Inter e preferiu o novo desafio.

Suporte para a comissão técnica

No Corinthians, ele era encarregado dos trabalhos na academia e transição de atletas para o time profissional. A principal motivação de aceitar o convite do Inter foi a possibilidade de estar mais próximo do campo.

Em Porto Alegre, ele seguirá atuando no processo de integração das categorias de base com o futebol profissional. Contudo, estará mais presente nos treinos no gramado, sendo um suporte à comissão técnica de Paulo Pezzolano.

Trajetória de Guilherme da Costa

Formado em Educação Física na Universidade Salgado de Oliveira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Guilherme começou como preparador físico do América-MG, em 2006, atuando no clube até 2015. Depois, seguiu no cargo, mas em Atlético-MG e, posteriormente, no Bragantino.

A partir de 2022, Guilherme da Costa assumiu como coordenador de performance do Cruzeiro, cargo que ainda exerceu em Novorizontino, Coritiba e Corinthians, até chegar ao Inter. No clube paulista, inclusive, chegou a trabalhar com Fabinho Soldado, executivo de futebol colorado.

Despedida das redes sociais

Nas redes sociais, Guilherme se despediu do Corinthians e recebeu o carinho de alguns jogadores do clube, como André Ramalho, Carrillo e Gustavo Henrique, além do executivo Marcelo Paz.