Quando o Inter volta a jogar após a Copa do Mundo?

Inter terá compromissos no Brasileirão e na Copa do Brasil. Ricardo Duarte / Internacional

O torcedor colorado terá de esperar mais um tempo para voltar a ver o Inter em campo de forma oficial. Em função da Copa do Mundo, o time só retorna em 22 de julho, contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O elenco, contudo, volta a trabalhar nesta segunda-feira (22) e dará início a uma intertemporada. O período também terá dois amistosos. No Beira-Rio, o Inter enfrentará Coritiba e Mirassol, sem a presença de público, nos dias 4 e 11 de julho.

O time terá reforços e saídas. De momento, apenas Maripán é dado como chegada certa, mas o Inter já tem negociações com um meia.

No Campeonato Brasileiro, o Inter está na 14ª colocação, com 21 pontos, a um de distância para a zona de rebaixamento. Em 18 jogos disputados, o time soma cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.

O time gaúcho também terá compromissos pela Copa do Brasil. No começo de agosto, enfrentará o Corinthians, em dois jogos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A ida será em Porto Alegre, enquanto a volta em São Paulo.