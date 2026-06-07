Qual é a situação de jovem atacante do Corinthians sondado pelo Inter

Gui Negão tem vínculo com o Corinthians até 2030. Rodrico Coca / Agência Corinthians

Destaque do Corinthians em 2025, Gui Negão perdeu espaço na atual temporada por conta de lesão e da troca de treinador no clube paulista. O Inter sondou a situação do atacante de 19 anos, na tentativa de encontrar um negócio semelhante ao de Yuri Alberto em 2020. A informação é do jornalista Lucas Collar.

Nos bastidores do Corinthians, a informação é de que nenhuma proposta do Inter chegou, somente a consulta pelo jovem, mas que esbarrou nos valores de mercado do atacante.

À reportagem da Zero Hora, uma fonte afirmou que Gui Negão só deixa o clube através de uma boa venda e que é bastante improvável a saída para outro clube brasileiro.

Após o destaque no Brasileirão sub-20 e na Série A do Brasileirão em 2025, o Corinthians correu para ampliar o vínculo do jovem até 2030. A multa rescisória interna é de R$ 140 milhões e 100 milhões de euros para o exterior. O atacante soma seis gols e duas assistências em 36 jogos como profissional.