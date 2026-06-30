Promessa no Atlético-MG e principal contratação do Fortaleza: quem é Calebe, meia que está próximo do Inter

O último clube de Calebe foi o Alavés, da Espanha. @alaves / X/Reprodução

O Inter avançou nas tratativas pelo meia Calebe, de 26 anos. Conhecido pela versatilidade no meio de campo, o jogador tem contrato até 2028 com o Fortaleza, mas esteve emprestado ao Alavés, da Espanha, entre julho do ano passado e este mês.

Ainda não há confirmação sobre os moldes da negociação, mas ela está avançada. Se confirmado, Calebe chega ao Inter para disputar posição com Bruno Henrique, também podendo atuar como um camisa 10 ou pelo lado direito do meio de campo.

Formado nas categorias de base de São Paulo e Atlético-MG, o meia foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, em 2021. Dois anos depois, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza, clube em que conquistou a Copa do Nordeste, em 2024.

No momento, é a negociação mais encaminhada do Inter. Vale destacar que o clube já fechou com o zagueiro Guillermo Maripán e só aguarda o fim de junho para oficializar o acerto.

Promessa no Galo

Meia começou a carreira no Atlético-MG. @atletico / X/Reprodução

Foi no Galo que o jogador estreou profissionalmente, em 2020, sob o comando de Jorge Sampaoli, temporada em que disputou 11 jogos.

No ano seguinte, Calebe se consolidou no time principal como uma alternativa para o segundo tempo. Foram 24 jogos, um gol e seis assistências. O chamado "ano mágico" do clube, que terminou com as conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil, facilitou a adaptação do meia.

— É um jogador habilidoso, canhoto e que bate bem na bola. Ele pode fazer tanto a meia quanto também a parte da "volância" no meio de campo. Quando estava aqui no Atlético era um jovem com bom potencial — lembrou Paulo Azeredo, jornalista da Rádio Itatiaia.

Na temporada seguinte, Calebe terminou o ano com 27 jogos e apenas um gol marcado. Como não se firmou entre os titulares, o Galo aceitou negociá-lo com o Fortaleza. Em fevereiro de 2023 chegou ao time por R$ 6 milhões.

Contratação de peso no Fortaleza

Calebe foi camisa 10 no Fortaleza. Mateus Lotif / Fortaleza EC / Divulgação

O movimento feito pelo time cearense colocou Calebe como a maior contratação da equipe na época. O meia chegou com grandes expectativas e assumiu a camisa 10. Na primeira temporada, foi titular na maior parte dos jogos. Disputou 58 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências.

— Ele chegou no Fortaleza como uma grande promessa. A melhor temporada foi a primeira, quando ele chegou para ser o camisa 10. O Fortaleza estava em uma condição melhor em relação a hoje, tinha Libertadores, Sul-Americana — comentou Fernanda Alves, setorista do Fortaleza da Rádio Verdes Mares.

Sequência de lesões

O que dificultou a passagem do jogador por Fortaleza foi a sequência de lesões. Primeiro, um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito, que o tirou dos gramados por quase 50 dias. Depois, vieram problemas na coxa, que o tiraram, inclusive, da final da Sul-Americana, torneio em que o time foi vice-campeão após perder a decisão para a LDU.

Neste período, Calebe ficou mais de um ano sem balançar as redes. Após pouco mais de um ano e três meses, voltou a marcar e não resistiu à emoção no gramado.

— Ele caiu de rendimento por conta de lesões, isso o prejudicou bastante. Foi bem nítido que, psicologicamente, mexeu com ele — disse Fernanda Alves.

Em 2024, foram 18 jogos e dois gols marcados. Já no ano seguinte, disputou 25 partidas pelo Fortaleza e fez um gol. No Alavés, foram 20 jogos, 15 como titular, sem gols e assistências.

Números de Calebe

Atlético-MG

2020

11 jogos

2021

24 jogos

1 gol

6 assistências

2022

27 jogos

1 gol

2023

3 jogos

Fortaleza

2023

55 jogos

6 gols

9 assistências

2024

18 jogos

2 gols

2025

25 jogos

1 gol

Alavés

2025-2026

20 jogos