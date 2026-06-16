Primeira venda do Inter na metade do ano pode ser de um atleta que está longe do Beira-Rio

Ramon caiu nas graças do torcedor rubro-negro e deve ser contratado de forma definitiva. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O Inter deve concluir a sua primeira venda da metade do ano ainda neste mês, mas não se trata de um atleta que vinha atuando pelo time. O lateral-esquerdo Ramon, emprestado ao Vitória desde o ano passado, deve ser contratado de forma definitiva pelo time nordestino.

Ao renovar o empréstimo com o clube gaúcho, no começo do ano, o Vitória se prontificou a pagar R$ 4,8 milhões em duas parcelas para ter o atleta em definitivo. Para isso, teria de pagar todo o valor até o fim da temporada, quando o vínculo de empréstimo termina.

Em abril, o time rubro-negro já havia realizado o primeiro pagamento, segundo o ge.globo. Já em entrevista recente à GE TV, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou que o clube irá concluir a negociação em junho. Até o momento, o valor não foi depositado nos cofres colorados.

— Tem sido importante manter a nossa base. Conseguimos efetuar a compra do Baralhas, do Erick, o Ramon, que a gente concretiza em junho — comentou o presidente do Vitória à GE TV, no dia da convocação da Seleção Brasileira para a Copa.

Os números de Ramon

Ramon foi contratado pelo Inter por cerca de R$ 9 milhões, em janeiro de 2025, após passagem pelo Olympiacos, e assinou até o fim de 2027. Em Porto Alegre, o jogador não se firmou e disputou apenas 11 jogos. Em agosto, foi emprestado ao Vitória.

No clube nordestino, Ramon virou peça fundamental no time de Jair Ventura e foi fundamental na permanência da equipe na Série A, na conquista da Copa do Nordeste deste ano e e na classificação histórica contra o Flamengo, na Copa do Brasil.

Em menos de um ano no Vitória, o lateral já disputou 47 partidas, a maioria delas como titular. Em 2026, o jogador ainda soma dois gols e uma assistência.