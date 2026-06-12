Presidente do Inter nega saída de Carbonero e interesse em zagueiro do Novorizontino 

Dirigente concedeu entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha. Valeria Possamai / Agência RBS

O Inter não pretende vender Carbonero ao Krasnodar, da Rússia, e nem contratar o zagueiro Dantas, do Novorizontino. As afirmações foram feitas pelo presidente Alessandro Barcellos em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha, no início da tarde desta sexta-feira (12).

— É um jogador que não está na nossa pauta. Óbvio que a gente acompanha, mas não é um jogador que a gente esteja trabalhando neste momento como uma possiblidade real. Futebol é dinâmico, mas hoje não existe essa tratativa, embora em outro momento a gente tenha até sondado e visto a condição. Estamos trabalhando em outra direção — declarou o dirigente colorado.

Carbonero de saída?

Já o interesse do Krasnodar no atacante colombiano surgiu por meio do jornalista argentino Uriel Iugt, especializado em transferências.

Os russos buscam uma reposição ao atacante Victor Sá, que tem contrato até o fim de junho e negocia com o São Paulo.

— Não temos nenhuma proposta que tenha trazido algum interesse do Inter pelo Carbonero. Eu tenho dito que precisamos de vendas de jogadores, mas as propostas precisam ser condizentes com aquilo que acreditamos e muitas vezes são sondagens muito abaixo do que a gente imagina. Há necessidade de melhoria dos recursos, mas há necessidade também de manter o equilíbrio esportivo. Se tiver uma proposta irrecusável, vamos analisar. Do contrário, não será feita (a venda) porque não teremos condições de repor à altura — comentou Barcellos.