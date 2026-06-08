Preparador de goleiros é cotado para voltar ao Inter

Uma semana após desligar integrantes da comissão técnica profissional, o Inter vai atrás de um novo preparador de goleiros. Leonardo Martins desempenhava a função desde 2022, mas não resistiu ao baixo desempenho de Rochet e Anthoni. Na mesa colorada, um dos principais candidatos para assumir a função é Daniel Pavan, que esteve por 27 anos no clube.
Pavan chegou ao Inter em 1995 e participou da subida e formação de Alisson, que será o titular da Seleção Brasileira pela terceira Copa do Mundo consecutiva. Além de ter contribuído para que Marcelo Lomba se tornasse o melhor goleiro do Brasileirão 2018. A boa relação com Abel Braga pode facilitar o caminho para o acerto, mas as conversas ainda não se iniciaram.
Outro nome, mas em nível de especulação, é de Cláudio Taffarel, que integra a comissão técnica de Carlo Ancelotti atualmente. O preparador de goleiros da Seleção está cotado, inclusive, para fazer parte do ciclo da Copa do Mundo de 2030.
Mas, no Beira-Rio, há compreensão sobre as dificuldades em contratar o goleiro tetra mundial em 1994.