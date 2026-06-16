Por dentro do Gigantinho: GZH mostra o avanço das obras do ginásio; veja vídeo

O Inter planeja finalizar a reforma do Gigantinho até o fim deste ano. Neste momento, o ginásio passa pela fase mais complexa: a instalação de uma nova cobertura, que tem previsão para ser concluída em setembro.

A reportagem de Zero Hora esteve no local para acompanhar a evolução das obras (veja o vídeo acima).

Depois da instalação da nova cobertura, a obra avançará para a etapa final. É neste momento que será feita a nova rede elétrica, a instalação do piso de concreto, acabamentos, além da instalação de esquadrias no interior e das brises, estruturas metálicas que ficarão na parte externa do ginásio, inclusive na região da fachada.

Valor investido

Com custo próximo de R$ 20 milhões, que não saiu dos cofres do Inter, o Gigantinho terá capacidade para 11.150 pessoas.

O clube viabilizou as obras por meio de empresas parceiras, como a Ventures Estádios (sociedade entre a RBS Ventures e a Tornak Holding).

O Colorado pode, ainda, fechar novos acordos, como a venda do "naming rights", que deverá ser incorporado à atual identificação, Gigantinho.