Pezzolano confirma cláusula de liberação para seleção uruguaia, mas mantém foco no Inter

Pezzolano concedeu entrevista à rádio uruguaia. Renan Mattos / Agencia RBS

A eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo agitou o ambiente celeste. Com a saída de Marcelo Bielsa confirmada, o cargo ficará vago e movimenta, especialmente, treinadores uruguaios.

Ídolo nacional, Diego Forlán, ex-Inter, se colocou à disposição. O técnico do Colorado, Paulo Pezzolano, confirmou que há uma cláusula contratual que o libera se for procurado pela seleção uruguaia, mas desconversou e afirmou estar focado na pré-temporada.

O técnico colorado tem o nome ligado à seleção uruguaia desde antes da Copa do Mundo. Pezzolano é uma opção para substituir Bielsa, que desde antes da competição tinha os indicativos de que não renovaria.

Em entrevista para a Rádio Carve Deportiva, Pezzolano afirmou que treinar o Uruguai é um sonho, mas que está focado na pré-temporada com o Inter.

— Sim, isso (a cláusula) tem sempre. Porque é o sonho de qualquer um. Se chamam do seu país e sentem que você pode ajudar em algo, sempre tem que estar, para o que vier — comentou o técnico do Inter, que seguiu:

— O sonho de todo treinador sempre vai ser esse, o meu ou de qualquer um. Acontece que agora estou em uma pré-temporada e em três semanas jogo com o Cruzeiro, depois tenho Athletico de visitante, Flamengo, Corinthians duas vezes e Palmeiras. São meus seis primeiros jogos.

Pezzolano manteve o discurso de foco na pré-temporada do Inter e não na seleção uruguaia.

— Estou pensando agora no que temos que melhorar taticamente e fisicamente. Estamos em plena pré-temporada, na segunda semana, e a única coisa que eu quero hoje é ganhar o primeiro jogo e que os jogadores cheguem 100%. O sonho de todos sempre existe, mas estou focado em cada treino e em ganhar o próximo jogo.

Técnico interino

O diretor de seleções da Associação Uruguaia de Futebol, Jorge Giordano, falou abertamente sobre a busca por um novo técnico. Segundo ele, o nome não deverá ser definido antes das eleições na AUF. A tendência é de que haja um interino nos amistosos da próxima Data Fifa.

Bielsa convocou entrevista coletiva para esta terça-feira (30), a partir das 18h, no Estádio Centenário, na capital uruguaia. O vínculo era até o Mundial. Espera-se que ele dê detalhes sobre os bastidores do vestiário do Uruguai e sobre o seu futuro.

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A campanha do Uruguai na Copa do Mundo gerou polêmica não apenas pelo rendimento em campo e as falhas de Muslera. Nos bastidores, a relação de Bielsa com os atletas era constantemente alvo de críticas, inclusive com uma suposta cobrança dos jogadores ao técnico, entre eles Rochet, do Inter.