Os "três Joãos" e o camisa 8 da base que podem ajudar o Inter no segundo semestre

João Bezerra, João Kempes e João Victor marcaram no Gre-Nal sub-20. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

A vitória por 4 a 2 contra o Grêmio, pelo segundo jogo da semifinal do Gauchão sub-20, apareceu em um bom momento para o Inter. O mesmo time foi eliminado nas quartas de final da Série B do Brasileirão da categoria há 10 dias, algo tratado como vexame, e conseguiu reagir rapidamente. Agora aguarda o confronto entre Juventude e São José, que se enfrentam neste domingo (28), para saber o adversário na decisão.

Em campo, o público não teve surpresas. Os destaques do lado colorado foram justamente os jogadores que já eram apontados como os principais nomes da categoria. Os gols foram marcados por João Victor, João Bezerra, João Kempes e Raykkonen. O quarteto já esteve em campo com os profissionais.

O volante Benjamin e o lateral-esquerdo Luiz Felipe também tiveram boa participação na vitória, assim como o goleiro Filipe Sírio, que salvou a equipe em diferentes momento da partida.

Alguns atletas do time sub-20 têm treinado com o elenco principal desde a reapresentação do elenco. A avaliação é de que o torcedor verá mais jovens no segundo semestre.

"Três Joãos"

O trio de ataque do Inter sobrou na partida disputada no CT Morada dos Quero-Queros. Os três deixaram seus gols e atormentaram a defesa gremista.

O capitão João Victor fez o primeiro e cruzou a bola para o segundo gol. Com maior presença no lado direito do ataque, ele se projetou entre os defensores adversários e entrou livre para marcar. Aos 18 anos, o jogador deve ser uma das apostas de Pezzolano na volta do Brasileirão, principalmente como uma alternativa a Vitinho.

Os outros xarás são mais jovens e ainda precisam amadurecer fisicamente, mas já impressionam. Mesmo com 16 anos, João Bezerra chegou com naturalidade na categoria, que tem jogadores quatro anos mais velhos do que ele.

No jogo de sábado (27), o jovem marcou de cabeça, deu uma assistência e participou do terceiro gol. É evidente que o Inter irá ao mercado buscar um centroavante, ou até dois, por conta da provável saída de Borré. Apesar disso, o jogador corre por fora como uma opção para a segunda etapa das partidas do time principal.

Por fim, quem carteou o jogo foi João Kempes. O meia de 17 anos sofreu com algumas faltas, mas rapidamente levantava. Ele marcou o terceiro gol e participou da jogada do segundo. Dos três, é quem pode demorar mais para conquistar espaço entre os profissionais por conta do esquema de Paulo Pezzolano. Mesmo assim, vale a atenção no líder de assistências da base.

Pronto para voltar?

Benjamin é um dos principais nomes do time sub-20. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Destaque do Inter nas três primeiras rodadas do Gauchão, Benjamin perdeu espaço após uma sequência de lesões no começo do ano. O jogador recebeu cuidado especial para buscar entender as origens dos problemas físicos. Ele chegou a ter alguns minutos com o time de cima nos últimos jogos antes da Copa do Mundo.

Contra o Grêmio, o ganês teve desarmes importantes, inclusive na construção do primeiro gol e foi peça fundamental para iniciar as jogadas de ataque e sair do campo de defesa com qualidade ao invés de se livrar da bola.

Dentre os jogadores da base que treinam com o time principal, Benjamin é visto como o mais preparado para ganhar chances, sobretudo pelas atuações no começo do ano. Com 20 anos, ele tem contrato com o Inter até 2027, mas o clube já negocia a renovação. A tendência é de que ela seja concluída nas próximas semanas.