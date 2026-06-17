Os principais desafios que Paulo Pezzolano terá no Inter durante a parada para a Copa do Mundo

Pezzolano voltará a treinar o elenco colorado na próxima segunda-feira (22). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Com o retorno das atividades previstas para a próxima segunda-feira (22), o Inter terá um mês para se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Pezzolano comandará a equipe em dois amistosos, mas terá de reverter o cenário negativo na competição nacional.

A luta contra o rebaixamento, que atormentou o clube na temporada passada, segue viva na mente do torcedor. Para este ano, a meta é clara: não sofrer da mesma forma e garantir a permanência na Série A com antecedência para pensar em melhores condições.

Uma questão que Pezzolano precisará resolver é o ataque colorado, um dos piores da competição. Da mesma forma, o uruguaio espera contar com reforços e torce para que as saídas não sejam em excesso, embora reconheça que será difícil não perder jogadores.

O Inter ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, um de distância para a zona de rebaixamento. Vale destacar que o clube também terá compromissos na Copa do Brasil: dois jogos contra o Corinthians, no começo de agosto, com a partida decisiva marcada para São Paulo.

Poucos gols e reposições

Com apenas 21 gols marcados em 18 jogos, o Inter tem o quinto pior ataque da competição. O baixo número não é um reflexo da falta de oportunidades, já que a equipe tem conseguido chegar ao ataque e gerar lances de perigo nos jogos. A questão é a pontaria.

A artilharia do time no Brasileirão é de dois jogadores, ambos com quatro gols. Carbonero, que já tinha o costume de jogar na frente, e Bernabei, que passou a ter nova função com Pezzolano. Na ausência dos jogadores, principalmente o argentino, o Inter costuma ter dificuldades.

— Um dos principais problemas do Inter é a falta de jogadores de características parecidas com as dos titulares. Quando Bernabei ou Carbonero estiveram fora de um jogo, por exemplo, Pezzolano não encontrou alternativas que dessem resultado comentou Nani Chemello, colunista de Zero Hora e comentarista identificada com o Inter na Rádio Gaúcha.

Segundo Nani, esse é o maior desafio do técnico uruguaio nessa pausa.

— Pezzolano precisa testar novas maneiras de jogar, que não dependam tanto de transição, quando tiver ausências — concluiu.

O Inter volta a entrar em campo em dois jogos-treino, em Porto Alegre, contra Coritiba e Mirassol, nos dias 4 e 11 de julho, respectivamente. Pelo Brasileirão, o primeiro desafio será em 22 de julho, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.

Chegadas e saídas

Outro desafio de Pezzolano vai na linha da ausência de nomes importantes em campo. O Inter deve vender jogadores para viabilizar chegadas e alcançar a meta orçamentária de R$ 200 milhões em saídas. Por óbvio, destaques como Bernabei e Carbonero podem estar na lista.

Neste cenário, o Inter teria de repor os nomes para manter o estilo de jogo utilizado pelo treinador uruguaio. E o caso de Bernabei é bastante específico. Uma eventual reposição do jogador teria de ser feita com dois atletas, um lateral esquerdo de origem, e um jogador de velocidade para o ataque, já que o argentino tem atuado pelo setor.

— Inter precisa contratar. Para contratar, precisa que alguns jogadores saiam. Mas não podemos liberá-los com facilidade, porque o time precisa se fortalecer economicamente — disse Pezzolano em entrevista recente à Rádio Sport 890, do Uruguai, na última semana.

Jogadores em baixa

Jogadores que atualmente não vivem bom momento e custam alto, como Borré, Alan Patrick e Rochet, também podem ser procurados por equipes do Exterior. O Inter acredita que as propostas mais altas devem chegar a partir da abertura da janela de transferências do futebol europeu, saudita e mexicano. Confira as datas abaixo.

Em relação a chegadas, o clube espera fechar a contratação de um zagueiro o quanto antes. Um meia também está na pauta, e negociações já foram abertas. O Inter também olha com atenção para a possibilidade de contar com um atacante de velocidade.

As categorias de base podem servir de reposições para Pezzolano, mas sem o impacto de titularidade. Nomes como João Victor, João Bezerra e Benjamin são os principais candidatos a ter chances no time principal.

Datas de abertura das principais janelas

Inglaterra: 15/6

Itália: 29/6

Alemanha: 1º/7

Espanha: 1º/7

França: 1º/7

Portugal: 1º/7

México: 2/7

Estados Unidos: 13/7

Brasil: 20/7

Arábia Saudita: 22/7