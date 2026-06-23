Os caminhos para Paulo Pezzolano recuperar o protagonismo de Alan Patrick no Inter

Alan Patrick esteve na reapresentação do elenco colorado nesta segunda-feira (22). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Um dos desafios de Paulo Pezzolano para a segunda metade do ano é afastar o Inter das proximidades da zona de rebaixamento do Brasileirão e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Porém, também cabe ao treinador recuperar a confiança de alguns jogadores que já tiveram protagonismo no clube.

O principal deles é Alan Patrick. Camisa 10 e capitão quando está no gramado, o jogador já foi descrito pelo treinador uruguaio como o "melhor jogador" do elenco colorado. Mesmo com os elogios, o meia perdeu protagonismo em 2026 e terminou a primeira metade da temporada no banco de reservas.

Aos 35 anos, ele soma 23 jogos, 19 como titular, nesta temporada. Foram cinco gols marcados, três no Brasileirão, e quatro assistências.

A intensidade do estilo de jogo de Pezzolano ainda não encaixou com Alan Patrick. O técnico priorizou um time com maior poder de marcação e de transições em velocidade. O meia também ficou marcado por atuações em que não conseguiu performar no mesmo nível das últimas temporadas.

Como recuperar Alan Patrick?

Para o colunista de Zero Hora e repórter da Rádio Gaúcha, José Alberto Andrade, o camisa 10 não é um jogador para 90 minutos. Mesmo assim, isso não impede que ele seja utilizado em momentos estratégicos para ajudar o Inter em campo.

— Caberá a Pezzolano estabelecer a estratégia, e ao jogador entendê-la. Há jogos em que o meia precisa começar jogando, gastar o que tem de energia para fazer o time jogar e depois esperar uma natural saída. Outras partidas são mais adequadas para uma espera, com entrada na segunda etapa, aproveitando o desgaste do adversário — comenta.

Nas últimas temporadas, quando foi o principal nome do Inter, Alan Patrick teve mais liberdade para armar o time e pisar na área, o que justifica o alto número de gols. O clube adotava uma postura mais propositiva em campo, o que colaborava para o estilo de jogo do meia.

Para Marcos Bertoncello, colunista de Zero Hora, o caminho para Pezzolano é escalar o jogador contra adversários mais reativos, que explorem contra-ataques. Vale também ao camisa 10 uma melhora na intensidade no meio de campo.

— Apostar em Alan Patrick para jogos em que o adversário buscará explorar os contra-ataques talvez seja a melhor saída para recuperá-lo no time do Inter. Ou seja, escalar mais jogadores de frente para preencher a área ofensiva, aproveitando a qualidade técnica do camisa 10 para passes e finalizações. Para ser titular novamente, a missão seria encontrar uma função para ele como meio-campista mais recuado. Porém, seria necessário que ele melhorasse no quesito intensidade — comentou Bertoncello.

Desde que voltou ao Inter, em 2022, Alan Patrick vive o seu momento de maior cobrança e questionamento. O jogador, contudo, parece estar nos planos do clube para a sequência da temporada e tem a confiança de Paulo Pezzolano e do grupo de jogadores.

Pelo que o torcedor colorado já viu ele fazer dentro de campo, vale acreditar em uma recuperação.

Números de Alan Patrick desde o retorno ao Inter

2026

23 jogos

5 gols

4 assistências

2025

50 jogos

21 gols

13 assistências

2024

45 jogos

12 gols

8 assistências

2023

62 jogos

16 gols

10 assistências

2022