O valor que o Independiente pede para negociar zagueiro especulado no Inter

Lomónaco é um dos jogadores mais valorizados do futebol argentino. Independiente / Divulgação

Na busca por um zagueiro que chegue para ser titular, o Inter segue atento às oportunidades do mercado de transferências. Na manhã desta quinta-feira (11), começou a circular a informação de que o argentino Kevin Lomónaco, do Independiente, da Argentina, estaria no radar colorado.

Aos 24 anos, o jogador é titular do time de Avellaneda e é visto como um dos principais defensores do futebol argentino. Até o momento, nenhuma proposta foi apresentada ao estafe do jogador.

Lomónaco tem contrato com o Independiente até dezembro de 2028 e só deixará o clube por meio de uma transferência em definitivo. Os argentinos aceitariam negociá-lo a partir de 6,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 33,5 milhões), valor inviável para o Inter no momento.

O zagueiro também é visado por outras equipes, principalmente do futebol mexicano. León e Tigres procuraram o estafe do atleta e podem fazer uma proposta oficial nos próximos dias. Também não está descartada uma investida do futebol europeu.

Esquema de manipulação

Formado no Lanús, Kevin Lomónaco defendeu o Bragantino em 2022. O atleta foi um dos investigados na Operação Penalidade Máxima, que identificou suspeitas de manipulação de resultados em seis jogos do Brasileirão de 2022. Ele foi condenado a 360 dias de suspensão e ao pagamento de uma multa de R$ 25 mil.

Depois, passou pelo Tigre, da Argentina, até ser emprestado ao Independiente pelo Bragantino, momento em que passou a ter mais destaque em seu país. Depois, foi adquirido em definitivo pelos argentinos por cerca de R$ 20 milhões.