Confira o calendário de jogos do Inter até o final do ano

Enquanto os jogadores descansam nas férias, a direção do Inter planeja o segundo semestre com chegadas e saídas de atletas. O tempo corre e o limite para entregar um plantel remodelado a Pezzolano se aproxima: a retomada do futebol está prevista para a semana do dia 22 de julho, com seis jogos em sequência a partir daí, sem uma semana cheia para trabalhar.
Caso a CBF não adiante rodadas, o primeiro compromisso é contra o Cruzeiro, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, no meio da semana. A sequência sem descanso é pesada: o Athletico-PR (fora) e o Flamengo (casa) pelo Campeonato Brasileiro; a ida e a volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Corinthians (casa e depois fora); e o Palmeiras (F) pela competição de pontos corridos.
Na competição de mata-mata, caso o Inter avance de fase, as datas previstas são: 26/8 e 3/9 para as quartas; 1º/11 e 8/11 para as semis; e 6/12 a grande final em jogo único.
O calendário do Inter até o final do ano
*datas prévias
22/7 - Inter x Cruzeiro (Brasileirão)
26/7 - Athletico-PR x Inter (Brasileirão)
29/7 - Inter x Flamengo (Brasileirão)
1º/8 - Inter x Corinthians (Copa do Brasil)
5/8 - Corinthians x Inter (Copa do Brasil)
9/8 - Palmeiras x Inter (Brasileirão)
16/8 - Inter x Remo (Brasileirão)
23/8 - Inter x Atlético-MG (Brasileirão)
26/8 - Copa do Brasil: ida das quartas
30/8 - Bahia x Inter (Brasileirão)
3/9 - Copa do Brasil: volta das quartas
6/9 - Inter x Santos (Brasileirão)
13/9 - Chapecoense x Inter (Brasileirão)
20/9 - São Paulo x Inter (Brasileirão)
*data Fifa
7/10 - Inter x Corinthians (Brasileirão)
11/10 - Grêmio x Inter (Brasileirão)
18/10 - Mirassol x Inter (Brasileirão)
25/10 - Inter x Botafogo (Brasileirão)
28/10 - Fluminense x Inter (Brasileirão)
1º/11 - Copa do Brasil: ida das semis
4/11 - Inter x Coritiba (Brasileirão)
8/11 - Copa do Brasil: volta das semis
*data Fifa
18/11 - Vasco x Inter (Brasileirão)
22/11 - Inter x Vitória (Brasileirão)
29/11 - Inter x Bragantino (Brasileirão)
2/12 - Cruzeiro x Inter (Brasileirão)
6/12 - Copa do Brasil: final
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