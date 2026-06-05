Confira o calendário de jogos do Inter até o final do ano

Time de Pezzolano tem, no mínimo, mais 22 jogos na temporada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Enquanto os jogadores descansam nas férias, a direção do Inter planeja o segundo semestre com chegadas e saídas de atletas. O tempo corre e o limite para entregar um plantel remodelado a Pezzolano se aproxima: a retomada do futebol está prevista para a semana do dia 22 de julho, com seis jogos em sequência a partir daí, sem uma semana cheia para trabalhar.

Caso a CBF não adiante rodadas, o primeiro compromisso é contra o Cruzeiro, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, no meio da semana. A sequência sem descanso é pesada: o Athletico-PR (fora) e o Flamengo (casa) pelo Campeonato Brasileiro; a ida e a volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Corinthians (casa e depois fora); e o Palmeiras (F) pela competição de pontos corridos.

Na competição de mata-mata, caso o Inter avance de fase, as datas previstas são: 26/8 e 3/9 para as quartas; 1º/11 e 8/11 para as semis; e 6/12 a grande final em jogo único.

O calendário do Inter até o final do ano

*datas prévias

22/7 - Inter x Cruzeiro (Brasileirão)

26/7 - Athletico-PR x Inter (Brasileirão)

29/7 - Inter x Flamengo (Brasileirão)

1º/8 - Inter x Corinthians (Copa do Brasil)

5/8 - Corinthians x Inter (Copa do Brasil)

9/8 - Palmeiras x Inter (Brasileirão)

16/8 - Inter x Remo (Brasileirão)

23/8 - Inter x Atlético-MG (Brasileirão)

26/8 - Copa do Brasil: ida das quartas

30/8 - Bahia x Inter (Brasileirão)

3/9 - Copa do Brasil: volta das quartas

6/9 - Inter x Santos (Brasileirão)

13/9 - Chapecoense x Inter (Brasileirão)

20/9 - São Paulo x Inter (Brasileirão)

*data Fifa

7/10 - Inter x Corinthians (Brasileirão)

11/10 - Grêmio x Inter (Brasileirão)

18/10 - Mirassol x Inter (Brasileirão)

25/10 - Inter x Botafogo (Brasileirão)

28/10 - Fluminense x Inter (Brasileirão)

1º/11 - Copa do Brasil: ida das semis

4/11 - Inter x Coritiba (Brasileirão)

8/11 - Copa do Brasil: volta das semis

*data Fifa

18/11 - Vasco x Inter (Brasileirão)

22/11 - Inter x Vitória (Brasileirão)

29/11 - Inter x Bragantino (Brasileirão)

2/12 - Cruzeiro x Inter (Brasileirão)

6/12 - Copa do Brasil: final