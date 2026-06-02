O balanço do Inter no primeiro semestre de 2026

Time de Pezzolano não vive bom momento no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Do dia 7 de janeiro, quando começaram os trabalhos de Paulo Pezzolano à frente do Inter, até esta terça-feira se passaram 146 dias. Tempo suficiente para 32 jogos, com 16 vitórias, sete empates e nove derrotas, 57,2% dos pontos disputados.

O trabalho do uruguaio viveu momentos de altos e baixos nos primeiros meses do ano. O Colorado perdeu o Gauchão para o principal rival, inclusive com uma goleada de 3 a 0 na Arena.

Na Copa do Brasil, o time conseguiu a classificação para as oitavas de final, ao superar o Athletic-MG nas duas partidas da quinta fase. Agora, no retorno às competições, terá o Corinthians em busca da vaga nas quartas.

Além disso, o Inter não vive bom momento no Brasileirão. Apesar de ter vivido um momento de invencibilidade em determinado fase da competição, o Colorado ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro no Z-4.

Mais jogos e gols

Mesmo sem ser titular indiscutível, o colombiano Borré, ao lado de Bruno Gomes, foi quem mais jogou no começo desta temporada — 28 jogos. No top 5, ainda estão Vitinho (27), Bernabei (24) e Victor Gabriel (23).

O atacante, criticado por parte da torcida, é também o artilheiro de 2026 com a camisa do Inter. Borré marcou nove vezes, seguido por Bernabei, oito, Alan Patrick, cinco, e Alerrandro e Carbonero, ambos com quatro.

Destaques até o momento

As improvisações feitas por Pezzolano deram resultado de certa forma. Bruno Gomes jogando, em determinados momentos, como terceiro zagueiro, e Bernabei atuando em uma segunda linha pelo lado esquerdo ajudaram o Colorado a conseguir bons resultados.

O argentino, inclusive, muitas vezes criticado pela falhas defensivas, mostrou ainda mais seu poder ofensivo, tornando-se um dos goleadores da equipe em 2026.

As decepções

Depois de acabarem o ano em alta, Alan Patrick, Carbonero e Borré não corresponderam às expectativas da torcida no começo do ano. O camisa 10 era uma das referências técnicas da equipe, mas sucumbiu fisicamente aos enfrentamentos. Assim, foi para o banco de reservas.

A dupla de colombianos caiu de rendimento, principalmente Carbonero. Depois de ser comprado pelo Inter em definitivo, o camisa 7 viveu momentos bons e ruins. As partidas abaixo fizeram com que ele não fosse convocado pela Colômbia para a Copa do Mundo.