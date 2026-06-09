Novo vínculo até 2030 e valorização interna: o que falta para o Inter renovar com promessa

Benjamin em ação com a camisa do Inter no Gauchão 2026. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Inter e Benjamin estão muito próximos da assinatura de contrato que vai estender o vínculo do atleta até 2030. O atual contrato do jovem ganês vai até o final da próxima temporada no Beira-Rio.

A reportagem da Rádio Gaúcha apurou que a situação comercial está definida entre os dois lados e que as partes jurídicas estão trocando os documentos, restando apenas a assinatura do novo contrato, que deve acontecer nesta semana.

O meio-campista recebeu as primeiras oportunidades profissionais em 2026 e foi um dos destaques do Inter no começo do Campeonato Gaúcho, mesmo com a lesão muscular sofrida. Benjamin tem bom prestígio com o técnico Paulo Pezzolano e receberá mais oportunidades ao longo do segundo semestre.

Aos 20 anos, se enquadra no perfil de desenvolvimento técnico com a camisa colorada e de rejuvenescimento do setor de meio-campo, para, no passo seguinte, se tornar uma potencial venda que possa auxiliar em um alívio financeiro do clube.

O ganês foi titular nos três primeiros jogos do Inter em 2026 e sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Em abril regressou ao time sub-20 e foi fundamental para a arrancada que classificou equipe ao mata-mata do Campeonato Brasileiro Série B da categoria.

No profissional, foi relacionado para o empate com o Botafogo, em Brasília, e entrou nos minutos finais na goleada sobre o Vasco, no Estádio Beira-Rio.