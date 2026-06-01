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"Não dá para fazer milagre de um dia para a noite": o que o Inter projeta para a busca de reforços

Colorado enfrenta situação financeira complicada, mas deve buscar a contratação de jogadores na próxima janela de transferências

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