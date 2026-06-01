"Não dá para fazer milagre de um dia para a noite": o que o Inter projeta para a busca de reforços

Inter terá mais de 50 dias antes de retornar aos jogos. Jeff Botega / Agencia RBS

Após a derrota para o Bragantino por 3 a 1, fora de casa, o Inter terá um longo período para planejar a sequência da temporada. Em função da parada para a Copa do Mundo, serão 52 dias até a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Em 22 de julho, o Colorado recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio.

O Inter já sabe que não irá passar o período na zona de rebaixamento, mas bem próximo a ela.

A avaliação da diretoria é que a pausa será importante para a evolução do time, assim como para eventuais movimentações no mercado de transferências.

— Em relação ao orçamento, estamos muito aquém de outras equipes. A gente não vai fugir da responsabilidade, eu não estou aqui para dar desculpas. Mas a gente tem algumas limitações quanto a isso. Podemos ser mais criativos, é o nosso trabalho. Estamos conversando para ver aquilo que é possível fazer para continuar competitivos. Não dá para fazer milagre de um dia para a noite — disse Fabinho Soldado depois do confronto contra o Bragantino.

Apesar do discurso cauteloso, o executivo colorado garantiu que tem participado de conversas diárias sobre possibilidades de negociações. Ele também reconheceu que há carências no elenco, ainda que não tenha especificado os setores.

— Existem conversas diárias, existem conversas programadas de 15 em 15 dias para que a gente reavalie. Existe uma carência de posições. E a gente está dentro do que é a nossa possibilidade. Estamos funcionando em prol do Inter, e é isso que nós vamos fazer. Nesse tempo de parada, o Inter não para, eu não paro, a minha equipe não para. E vamos fazer o que for possível para que a gente melhore os nossos resultados — concluiu.

Possíveis saídas

Independentemente das contratações que podem chegar na metade do ano, o Inter também trabalha com possíveis vendas já para a próxima janela de transferências. O clube tem uma meta orçamentária próxima dos R$ 200 milhões para este ano, em torno de R$ 40 milhões acima do que foi projetado para 2025.

Por conta da atual situação financeira, o Inter terá dificuldades para segurar eventuais investidas por seus principais jogadores, como Bernabei. O jogador interessa a Roma, mas ainda não foram feitas propostas.

Os colombianos Borré e Carbonero também são apostas de vendas, já que foram investimentos altos do Inter. Cruz Azul e Monterrey, ambos do México, já demonstraram interesse por Borré.