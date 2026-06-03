Nacional-URU tem interesse em volante do Inter

Volante é formado na base do Defensor-URU. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Nacional, do Uruguai, abriu conversas para tentar a contratação do volante Alan Rodríguez, do Inter. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas há a expectativa de que avancem significativamente nos próximos dias, durante a parada da Copa do Mundo.

Por sua vez, o Inter não deverá se opor a uma eventual saída do uruguaio. A ideia do clube uruguaio é fechar, em um primeiro momento, uma negociação por empréstimo, com opção de compra ao término do vínculo.

Alan Rodríguez foi contratado pelo Inter em julho de 2025 por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões na cotação da época). O Colorado adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao Argentinos Juniors.

O camisa 14 acumulou várias lesões desde o seu desembarque em Porto Alegre na metade de 2025. Na atual temporada, Alan Rodríguez disputou apenas 13 jogos vestindo a camisa colorada. São apenas 363 minutos jogados nesses primeiros seis meses.