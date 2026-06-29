Meia que estava no futebol espanhol entra na mira do Inter

Calebe atuou no futebol espanhol nos últimos meses. @alaves / X/Reprodução

O segundo reforço do Inter para a metade do ano pode ser para o meio de campo. O clube demonstrou interesse na contratação de Calebe, do Fortaleza, que estava emprestado ao Alavés, da Espanha. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Com contrato até 2028 com o time nordestino, Calebe foi emprestado ao futebol espanhol em julho do ano passado. Como não estava no Fortaleza no momento do rebaixamento, não sofreu um reajuste salarial nem foi negociado em definitivo, como as equipes costumam fazer ao serem rebaixadas. Por conta disso, há o desejo da equipe em negociá-lo por conta do custo elevado para a Série B.

O meia tem 26 anos e é canhoto. Ele passou pelas categorias de base de São Paulo e Atlético-MG, mas estreou no profissional pelo Galo. Em 2023, foi contratado em definitivo pelo Fortaleza, com uma boa temporada de estreia. Depois, enfrentou problemas físicos na coxa e não conseguiu manter a sequência dentro de campo.

Passagem pela Espanha

No Alavés, disputou 20 jogos, entre La Liga e Copa do Rei. O clube espanhol tinha uma cláusula com opção de compra, mas não quis exercê-la.

Dentro de campo, Calebe pode atuar em diferentes funções do meio de campo. Ele já jogou como segundo homem do setor, como armador e pelo lado direito.

A versatilidade no meio de campo é algo que se encaixa nas características buscadas pelo Inter para reforçar o setor. O clube procura um atleta para disputar posição com Bruno Henrique.