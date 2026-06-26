Maripán faz exames médicos no Chile; zagueiro é aguardado para assinar com o Inter na próxima semana

Maripán treinou no CT da Universidad Católica para manter o ritmo. @cruzados_oficial / Instagram / Reprodução

O chileno Guillermo Maripán é aguardado em Porto Alegre já na próxima semana. O Inter espera o término do contrato do zagueiro com o Torino, da Itália, para anunciá-lo oficialmente. O vínculo termina na próxima terça-feira (30).

Mesmo de férias, Maripán tem treinado no Chile. Na quinta-feira (25), por exemplo, ele realizou atividades no CT da Universidad Católica, em Santiago. O jogador foi revelado pelo clube chileno e deixou a equipe em 2017 para atuar na Europa.

Em Santiago, o zagueiro também fez exames médicos com o acompanhamento de profissionais da seleção chilena, que possuem boa relação com o Inter por conta das passagens de Aránguiz, no Beira-Rio.

As avaliações foram enviadas ao clube gaúcho, que aprovou a chegada do atleta.

Maripán poderá desembarcar na capital gaúcha a partir de quarta-feira (1°). Ele deve assinar contrato com o Inter até o fim de 2028. No currículo, além dos times já citados, o zagueiro passou por Alavés, da Espanha, e Monaco, da França.

Na seleção chilena, o jogador soma mais de 60 partidas e já participou de três edições da Copa América.