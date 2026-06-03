"Mais qualidade e menos quantidade": Fabinho Soldado projeta uso de jogadores da base do Inter; veja vídeo

Com possibilidade de saídas na próxima janela de transferências, o Inter se prepara para repor peças no vestiário com jogadores formados em casa.

Em abril, o clube realizou uma renovação no quadro diretivo da base, com a demissão de três profissionais e contratação do novo diretor-executivo, Carlos Noval.

O executivo de futebol colorado, Fabinho Soldado, em entrevista ao comunicador de Gaúcha e Zero Hora Leonardo Oliveira, detalhou a relação entre as categorias de base do clube e o Beira-Rio e projetou a utilização dos jovens na equipe principal:

— A ideia nossa é que, a cada tempo, a gente trabalhe com mais qualidade e menos quantidade de jogadores. Isso é o que eu passei para o Carlos Noval: "tu tens uma missão importante, eu quero qualidade no Inter, a gente não precisa ter quantidade".

Sobre contratações, o dirigente afirmou que qualquer jogador que vier deverá entender o momento e objetivos do Inter, que as negociações serão feitas dentro das possibilidades financeiras do clube:

— Eu não acredito em outra forma de achar um caminho para o Inter. É um momento difícil, de trabalhar dentro da folha. A janela que a gente tem feito, a primeira e a segunda, vai partir para esse perfil de trabalho, de muita criatividade. E só vai ser possível trazer atletas para o Inter que também queiram muito estar aqui com a gente, isso é um perfil que eu não abro mão. Ele tem que entender muito aquilo que é o clube, o nosso momento.