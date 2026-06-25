Jogo-treino do Inter contra o Mirassol é cancelado; saiba o motivo

O Inter terá mudanças no seu calendário de jogos durante a intertemporada. O jogo-treino contra o Mirassol, que estava marcado para 11 de julho, foi cancelado. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela reportagem de Zero Hora.
O motivo seria o calendário do time paulista. O clube teve o duelo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, antecipado para o dia 16.
Apesar do jogo desmarcado, o Inter trabalha para encaminhar um novo confronto. O provável adversário é o São Paulo, equipe que também tem buscado jogos para realizar durante o período.
Ainda não há informações sobre uma possível data e local do confronto, que está sendo negociado.
Coritiba
O Inter também tem um jogo-treino marcado contra o Coritiba, no Estádio Beira-Rio, sem a presença de público, para o dia 4 de julho. O horário do jogo ainda não foi confirmado.
O primeiro compromisso oficial do clube gaúcho está marcado para 22 de julho, às 21h30min, contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.