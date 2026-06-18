Jogador do Inter recebe sondagem do Boca Juniors

Braian Aguirre está no Inter desde 2024, mas nunca se consolidou como titular da equipe. Duda Fortes / Agencia RBS

Segundo o jornalista Gaston Gerke, do canal DSports, o Boca Juniors procurou informações sobre o lateral-direito Braian Aguirre, do Inter, mas não fez proposta pelo jogador.

Em processo de renovação do elenco, o clube argentino observa possibilidades no mercado para reforçar o grupo em diferentes setores. Entre eles está a lateral direita, já que os dois nomes da posição, Marcelo Weigandt e Juan Barinaga, não seguirão no clube argentino.

O time de Buenos Aires definiu o uruguaio Leandro Lozano, do Argentinos Juniors, como a prioridade para a posição, segundo o Olé. Caso a negociação não avance, o Boca pode voltar a fazer contato por Aguirre ou insistir na segunda opção da lista: Lautaro Vargas, do Unión Santa Fe.

Aguirre chegou ao Inter em agosto de 2024, após passagem pelo Lanús. O Colorado pagou US$ 1,4 milhão (R$ 7,9 milhões pela cotação da época) por 50% dos direitos do jogador.

Números pelo Inter

No clube, o argentino soma mais de 70 jogos, cinco gols e sete assistências. Com Bruno Gomes como titular da posição, Aguirre é mais acionado no segundo tempo dos jogos ou quando o brasileiro não pode jogar.