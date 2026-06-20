Inter volta aos treinos nesta segunda-feira; veja o que mudou no clube

Pezzolano ainda não ganhou reforços para o segundo semestre. Ricardo Duarte / Internacional

O período de 21 dias de férias do Inter está chegando ao fim. Na próxima segunda-feira (22), os jogadores se reapresentam no CT Parque Gigante e iniciam a preparação para o segundo semestre de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Neste período, o clube não modificou o seu elenco de atletas, mas teve mudanças significativas em nomes do futebol.

No primeiro dia da parada para a Copa do Mundo, o clube anunciou as demissões do preparador de goleiros Leonardo Martins e do seu auxiliar Aparecido Donizete e do auxiliar de preparação física João Goulart.

Por ora, as reposições são Rogério Maia, treinador de goleiros que estava no Santos, e Eduardo Melgarejo, seu auxiliar. Eles ainda não foram anunciados de forma oficial, mas estarão presentes no primeiro treino de segunda-feira.

Na última quarta-feira (17), mais duas saídas foram informadas em nota oficial: Ricardo “Caco” Sobrinho, gerente de mercado, Diego Pereira, coordenador de performance. O primeiro aceitou uma proposta de outro clube, enquanto o segundo foi desligado. Até o momento, nenhum substituto foi anunciado.

Zagueiro chileno próximo do acerto

A direção afirma que trabalha por chegadas e saídas de atletas, mas nada mudou no grupo de jogadores de Paulo Pezzolano. O objetivo é preencher carências, como na zaga, mas também promover vendas e aliviar a folha salarial.

O nome mais próximo do Beira-Rio é Guillermo Maripán, zagueiro que está de saída do Torino, da Itália. Segundo o colunista Vaguinha, o anúncio ocorrerá em breve.

Ao mesmo tempo, o Inter espera a abertura das principais janelas de transferências para que o mercado aqueça. A direção projeta R$ 200 milhões em vendas de atletas em 2026 e também quer reduzir a folha salarial de R$ 13 milhões. O clube espera receber propostas e alguns nomes podem ter suas saídas facilitadas.

Agenda tem dois jogos-treino

O Colorado tem dois jogos-treino marcados para o período da Copa do Mundo: contra Coritiba, no dia 4 de julho, e Mirassol, no dia 11, no Beira-Rio e sem a presença de público.

A retomada do Brasileirão está prevista para a semana do dia 22 de julho, mas ainda sem confirmação exata da CBF. O Inter recebe o Cruzeiro em Porto Alegre.

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