Inter terá camisa verde e amarela em homenagem à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; veja fotos

Em clima de Copa do Mundo, o torcedor colorado terá uma camisa especial para torcer pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira. O uniforme já está disponível para compra em lojas online, incluindo a do Inter, no valor de R$ 279,99.

A Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, ainda não fez um anúncio oficial da coleção, que também contempla outras equipes brasileiras patrocinadas pela marca, como Cruzeiro e Flamengo. Segundo o ge.globo, a expectativa é de que o lançamento seja realizado antes da estreia do Brasil no Mundial, no sábado (13).

O modelo é o mesmo para os três clubes, com diferença apenas no escudo. A camisa tem cor amarela como predominante, com detalhes em verde, como listras na região dos ombros, na gola e na manga.

Por ser uma camisa comemorativa, o Inter não tem a obrigação de utilizá-la nos jogos da retomada do futebol brasileiro após a parada para a Copa do Mundo.

Terceira camisa do ano

Esta é a terceira camiseta do clube para esta temporada. Além da clássica vermelha, utilizada como principal, que homenageia os 20 anos da conquista da Libertadores de 2006, o clube também conta com a secundária na cor branca, que faz alusão ao título dos 20 anos da conquista do Mundial de Clubes.