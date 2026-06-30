Inter tem negociações avançadas para contratar meia

Calebe atua em mais de uma função do meio-campo. Mateus Lotif / Fortaleza,Divulgação

O Inter avançou nas negociações por Calebe, meia de 26 anos que pertence ao Fortaleza, mas que estava emprestado ao Alavés, da Espanha. Ainda não há confirmação se o modelo do negócio será empréstimo com opção de compra ou compra em definitivo.

O clube cearense quer negociar o jogador por conta do salário elevado para o padrão da Série B. Calebe tem contrato até 2028 e foi emprestado ao futebol espanhol em julho do ano passado, com vínculo até o fim deste mês.

Como não estava no Fortaleza no momento da queda para a Série B, ele não sofreu com reajuste salarial e não foi negociado, como as equipes costumam fazer com alguns jogadores ao serem rebaixadas.

Calebe tem 26 anos, é canhoto e defendeu o Atlético-MG antes de chegar ao time cearense. No Alavés, disputou 20 jogos, sendo 15 como titular, entre La Liga e Copa do Rei, mas não marcou gols e não deu assistências.

O jogador pode fazer mais de uma função no meio de campo. Com características mais técnicas e de mobilidade, Calebe pode jogar na armação, como um camisa 10, ou como um segundo homem do setor, como um camisa 8. O jogador também atua pelo lado direito.