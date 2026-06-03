Inter tem jogo-treino marcado contra equipe da Série A

Inter e Coxa ficaram no 2 a 2, no Couto Pereira, pelo Brasileiro. Flickr/Internacional / Divulgação

O Inter já tem um primeiro teste confirmado para o período de intertemporada. A equipe comandada por Paulo Pezzolano disputará um jogo-treino contra o Coritiba, em Porto Alegre.

A confirmação partiu do clube paranaense, que divulgou nesta quarta-feira (3) o seu calendário de atividades para o período sem jogos oficiais em razão da disputa da Copa do Mundo. Segundo o comunicado, o jogo-treino está marcado para o dia 4 de julho, um sábado.

Por não se tratar de uma partida oficial, a atividade poderá ocorrer no CT Parque Gigante. No entanto, também não está descartada a possibilidade de ser realizada no Estádio Beira-Rio, sem a presença de torcedores.

No dia 9 de maio, pela 15ª rodada do Brasileirão, as duas equipes ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio Couto Pereira. Félix Torres e Borré marcaram os gols para o time treinado por Paulo Pezzolano.

Planejamento do Inter

A ideia do Inter é realizar pelo menos mais um amistoso ou jogo-treino durante a pausa no calendário. A intertemporada colorada terá início após os 20 dias de férias concedidos aos jogadores depois da partida contra o Bragantino.

Oficialmente, o calendário do clube prevê a retomada do Brasileirão no dia 22 de julho, no Beira-Rio, diante do Cruzeiro, pela 19ª rodada da competição. No entanto, não está descartada a possibilidade de a CBF antecipar a realização desta rodada.