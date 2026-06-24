Inter tem cinco jogadores convocados para a seleção brasileira sub-15; saiba quem são

O Inter teve cinco jogadores convocados para a seleção brasileira sub-15. Na terça-feira (23), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou os 22 escolhidos do técnico Guilherme Dalla Déa para a disputa de dois amistosos contra o Chile, em Santiago, nos dias 7 e 9 de julho.
O clube gaúcho foi a equipe que mais cedeu atletas. Na sequência estão Flamengo (4), Palmeiras (3), São Paulo (2) e outros oito times com um jogador chamado.
Do Inter, foram convocados o goleiro Arthur Lourenço (14 anos), os zagueiros Maurício Matheus (15 anos) e Guilherme Borges (14 anos), o meia Brener Ferreira (14 anos), além do atacante Asafe (14 anos).
A delegação brasileira se apresenta no dia 1° de julho. Os dois jogos contra o Chile fazem parte da preparação para a Liga Evolução, torneio que será disputado em setembro.
Convocados da seleção sub-15
- Goleiros: Arthur Lourenço (Internacional-RS) e Arthur Santin (Flamengo-RJ).
- Defensores: Ruann Santos (São Paulo-SP), Cailan Gabriel (Bahia-BA), Maurício Barbosa (Internacional-RS), Gustavo Oliveira (Flamengo-RJ), Guilherme Borges (Internacional-RS), Sandro Silva (Vitória-BA), Yan Borges (Sport-PE) e Gustavo Galan (Palmeiras-SP).
- Meio-campistas: Diego Bento (Vasco-RJ), Gabriel Rodrigues (Palmeiras-SP), Lucas Jorge (São Paulo-SP), Marcos Vinícius (Botafogo-RJ), Brener Paulino (Internacional-RS) e José Kayck (Ceará-CE).
- Atacantes: Gabriel Bueno (Palmeiras-SP), Wandslan Moraes (Flamengo-RJ), Samuell Oliveira (Fluminense-RJ), Azhaf Mendes (Athletico-PR), Kauã Souza (Flamengo-RJ) e Asafe Santos (Internacional).