Inter se reapresenta com três ausências e novidades no Departamento de Futebol

O grupo de jogadores do Inter voltou às atividades nesta segunda-feira (22). O elenco se reapresentou e deu início à intertemporada, que irá contemplar dois jogos-treino, contra Coritiba e Mirassol.

Em um dia chuvoso, os atletas chegaram ao CT Parque Gigante pela manhã. Todos realizaram atividades na academia e avaliações. Depois, Paulo Pezzolano coordenou trabalhos com bola e corridas ao redor do campo.

A semana colorada será repleta de treinamentos. Na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26), serão realizadas atividades nos dois períodos.

As novidades na reapresentação do Inter estão ligadas ao Departamento de Futebol. O clube oficializou as chegadas de Rogério Maia e Eduardo Melgarejo, como preparador de goleiro e auxiliar, respectivamente.

Também foi anunciado o novo coordenador de performance do clube: Guilherme da Costa, que estava no Corinthians e chega para assumir a vaga deixada por Diego Pereira.

Baixa no ataque

Do grupo de jogadores, a principal ausência foi o ponta Kayky. O Inter informou que o jogador teve uma lesão no tornozelo direito durante o período de férias. Ele foi operado em Salvador, após alinhamento entre o clube gaúcho e o Bahia, equipe que detém os direitos federativos do atleta.

Convocados para a Copa do Mundo, Rochet e Félix Torres também não participaram da atividade. Eles retornam ao clube quando suas seleções, Uruguai e Equador, deixarem a Copa do Mundo.

O calendário

O Inter realizará dois jogos-treino em julho, durante a intertemporada. As partidas serão contra Coritiba, no dia 4, e contra o Mirassol, no dia 11. Ambas ocorrerão no Beira-Rio e não terão a presença do público.

O Inter volta a jogar oficialmente contra o Cruzeiro, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão. A data base para o confronto é 22 de julho. A equipe gaúcha está na 14ª colocação, com 21 pontos, e busca se distanciar da zona de rebaixamento.

Outro foco colorado será a Copa do Brasil, já que enfrentará o Corinthians pelas oitavas de final. O primeiro jogo será em Porto Alegre e o segundo em São Paulo.

Os jogadores do Inter na reapresentação

Goleiros: Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus.

Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus. Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Mercado e Victor Gabriel.

Clayton Sampaio, Juninho, Mercado e Victor Gabriel. Laterais-direitos: Braian Aguirre e Bruno Gomes.

Braian Aguirre e Bruno Gomes. Laterais-esquerdos: Bernabei, Luiz Felipe e Matheus Bahia.

Bernabei, Luiz Felipe e Matheus Bahia. Volantes: Alan Rodríguez, Benjamin, Bruno Henrique, Ronaldo, Thiago Maia e Villagra.

Alan Rodríguez, Benjamin, Bruno Henrique, Ronaldo, Thiago Maia e Villagra. Meias: Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata, João Kempes e Paulinho.

Alan Patrick, Allex, Bruno Tabata, João Kempes e Paulinho. Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero, João Bezerra, João Victor e Vitinho.