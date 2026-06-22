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Inter se reapresenta com três ausências e novidades no Departamento de Futebol

Clube oficializou as chegadas de Rogério Maia e Eduardo Melgarejo, preparador de goleiro e auxiliar, além de Guilherme da Costa, novo coordenador de performance

Antonio Oliveira

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Lucas Katsurayama

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