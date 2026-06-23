Inter se prepara para maratona de jogos contra adversários fortes depois da Copa do Mundo

Pezzolano manterá estilo reativo do Inter após a parada para a Copa do Mundo. Ricardo Duarte / Internacional

No mesmo dia em que retornou aos trabalhos visando o segundo semestre, o Inter tomou conhecimento das datas dos primeiros confrontos após o encerramento da Copa. O calendário será pesado, com seis partidas em 18 dias, além de adversários fortes pelo caminho.

A programação do clube prevê treinos nos próximos dias para recuperar o elenco fisicamente. Questões táticas também serão aprimoradas por Paulo Pezzoalano. Num primeiro momento, o estilo de jogo mais reativo, que surtiu melhores resultados na primeira metade do ano, deve seguir sendo utilizado primordialmente.

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Pedreiras pelo caminho

Os testes agendados, ambos no Beira-Rio, respectivamente, nos dias 4 e 11 de julho, diante de Coritiba e Mirassol, devem solidificar a equipe para o patamar elevado de duelos depois da Copa.

Segundo divulgação da CBF, o Inter terá Cruzeiro, Athletico-PR e Flamengo, pelo Brasileirão, Corinthians, duas vezes, pelas oitavas da Copa do Brasil, e por último, fechando a maratona, diante do Palmeiras pelo nacional mais uma vez.

Depois da sequência de partidas, o Colorado ganhará um intervalo de uma semana para encarar Remo e Atlético-MG em casa. Os intervalos serão utilizados para descansar os atletas.

Confira a sequência

22/07 - Inter x Cruzeiro

25/07 - Athletico-PR x Inter

29/07 - Inter x Flamengo

02/08 - Inter x Corinthians

06/08 - Corinthians x Inter

09/08 - Palmeiras x Inter

17/08 - Inter x Remo

22/08 - Inter x Atlético-MG