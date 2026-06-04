Inter projeta redução na folha salarial com saídas para abrir espaço para contratações

Presidente Alessandro Barcellos e executivo Fabinho Soldado comandam as contratações coloradas para o segundo semestre. Inter / Divulgação

O Inter já tem uma das menores folhas salariais do Brasil, mas planeja reduzir ainda mais o valor. Com dificuldades financeiras, o clube precisa abrir espaço financeiro promovendo saídas, e então poderá trazer novos nomes para o elenco de Paulo Pezzolano.

A direção colorada trabalha com a informação de que tem a 14ª maior folha entre os 20 clubes da Série A. O valor está próximo a R$ 13 milhões, sem impostos, e precisa baixar ainda mais.

Ao mesmo tempo, o departamento de futebol admite carências no grupo de jogadores e a necessidade de contratar atletas. O formato das negociações tende a ser como no primeiro semestre, sem custos de aquisição.

— Preciso seguir rigorosamente aquilo que nós temos como meta. Existe um fairplay financeiro que está sendo colocado pela CBF, que é mais um elemento. O compromisso com o nosso orçamento, com o clube, com a nossa história, com o nosso momento, vai ser sempre levado em consideração. Então, para que chegue um jogador, a gente precisa fazer todo um ajuste, com saídas — destacou Fabinho Soldado, executivo do Inter, em entrevista ao colunista Leonardo Oliveira.

Possíveis saídas

Existem dois grupos de possíveis saídas: os que a direção não quer perder, mas estão valorizados e podem render boas cifras; e os com baixo rendimento, alguns até com alto custo.

No primeiro, aparecem nomes como Bernabei, Carbonero, Allex e Bruno Gomes. Atletas importantes para o time, e, por isso, alvos no mercado de transferências. O clube projeta R$ 200 milhões em vendas no seu orçamento de 2026.

No segundo, Alan Patrick, Borré, Rochet, Thiago Maia e Alan Rodríguez são jogadores com alto custo e pouca resposta. Clayton Sampaio, Richard e Ronaldo pesam menos financeiramente, mas também têm baixo desempenho. Suas saídas não devem ser dificultadas.

— Às vezes, tem atletas que não conseguem performar, ou por outros motivos precisam ter oportunidade em outros lugares. Então, com essa estratégia, a gente precisa fazer com que a parte de folha se equilibre para que a gente consiga fazer essas chegadas, para que os atletas possam chegar e reforçar nessa equipe — completou Fabinho.

O Inter afirma que não recebeu propostas oficiais até o momento. A expectativa é que o mercado aqueça a partir das aberturas das principais janelas de transferências, em algumas semanas.