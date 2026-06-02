Inter projeta maior utilização de jogadores da base no segundo semestre

Com baixo poder de investimento, presidente Barcellos não deve entregar muitas contratações a Paulo Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter

Com chegadas e saídas, o elenco do Inter para o segundo semestre promete ser diferente. Inclusive com mais nomes da casa, formados nas categorias de base. É o que projeta a direção sobre o aproveitamento de jovens atletas no time de Paulo Pezzolano.

O primeiro motivo é a dificuldade financeira para contratar. Com baixo poder de investimento, a segunda janela de transferências de 2026 promete ser muito parecida com a primeira: jogadores emprestados ou até sem contrato.

O clube admite carências no elenco, mas sem especificar em quais posições. Por isso, se não conseguir alternativas no mercado, a resposta será olhar para o que está sendo produzido na formação de atletas.

O segundo ponto é o entendimento de que o time sub-20 evoluiu a partir das mudanças promovidas na base em abril, com demissões e reposições de executivo, diretor e técnico do departamento. Até aquele momento, eram três jogos e três goleadas sofridas na Série B da categoria. Desde então, são quatro partidas e quatro vitórias, com classificação para as quartas de final.

O maior aproveitamento dos jovens já foi percebido nas listas de relacionados dos dois últimos confrontos do Brasileirão. Contra o Vitória foram oito jogadores formados no clube; contra o Bragantino, nove. Antes, na vitória sobre o Vasco, eram seis.

Alguns atletas já estão afirmados no profissional, como Anthoni, Allex e Victor Gabriel. Com a renovação de contrato encaminhada, o volante Benjamin deve aparecer mais. O zagueiro Pedro Kauã, o lateral-esquerdo Luiz Felipe e os atacantes João Victor e João Bezerra podem ajudar a preencher o elenco.