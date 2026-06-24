Inter pode receber "reforços" da Copa do Mundo neste final de semana; entenda

Pezzolano pode ter os retornos de Félix Torres e de Rochet. Ricardo Duarte / Internacional

O final da fase de grupos da Copa do Mundo poderá resultar no retorno de dois jogadores ao Inter antes do previsto. Equador e Uruguai correm risco de serem eliminados do torneio nos próximos dias. Com isso, o Colorado poderá receber antecipadamente a dupla convocada por seus países.

O clube liberou dois atletas para o Mundial: o uruguaio Rochet e o equatoriano Félix Torres. Ambos são reservas e ainda não entraram em campo na América do Norte. As nações precisam vencer para assegurar vagas, respectivamente, na segunda fase da competição contra duas das favoritas: Alemanha e Espanha.

Equador

O Equador precisa derrotar obrigatoriamente a seleção alemã. Desta forma, no mínimo, deverá ser um dos melhores terceiros com quatro pontos. O confronto ocorre em Nova Jersey, nesta quinta-feira (25), às 17h, no horário de Brasília. Também é possível com um resultado positivo, desde que Curaçao ganhe de Costa do Marfim, avançar como segundo.

Uruguai

Já o Uruguai vive situação peculiar na chave H. Após dois empates diante de Arábia Saudita e Cabo Verde, encara a seleção espanhola, na sexta-feira (26), às 21h de Brasília, em Guadalajara, no México. A celeste avança caso vença, mas empatando, mesmo sem ganhar uma partida, pode passar como vice-líder caso o outro jogo termine em igualdade.

Protocolo após o retorno

O Inter, por sua vez, aguarda o desfecho para definir a estratégia para ter a dupla. O protocolo indica que após a Copa, a delegação retorne ao país de origem e depois os jogadores sejam liberados para voltar aos clubes ou partirem de férias.

Sem descanso exclusivo

O clube concedeu ao elenco 20 dias de férias pela pausa no calendário do Brasileirão. Desde a última segunda (22), no CT Parque Gigante, os trabalhos voltaram para o segundo semestre. A direção descarta o mesmo período de descanso exclusivo para a dupla, mas analisará poucos dias de descanso para tê-los aptos na reabertura do Brasileirão, no dia 22 de julho, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.