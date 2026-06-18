Inter perde para o Ceará e está eliminado da Série B do Brasileirão Sub-20

Time cearense venceu a partida por 3 a 1. Gabriel Silva / Ceará/Divulgação

O Inter está eliminado da Série B do Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (18), a equipe foi derrotada pelo Ceará por 3 a 1, em jogo único das quartas de final da competição. O jogo foi disputado na Cidade do Vozão, em Itaitinga, no Ceará.

No campo, o Inter abriu o placar aos 36 minutos. Em jogada protagonizada por irmãos, João Victor arrancou pelo lado direito e achou bom cruzamento. A bola passou por todo o sistema defensivo e chegou ao lateral-esquerdo Luiz Felipe, que finalizou para o fundo das redes.

O Ceará buscou o empate apenas três minutos depois. Em jogada pelo lado esquerdo, Enzo cruzou rasteiro e o goleiro Felipe Sírio acabou desviando para o próprio gol.

Na segunda etapa, aos 18 minutos, o time nordestino buscou a virada. Após cobrança de falta na área, Pedro Esli bateu de primeira e fez 2 a 1.

Por volta dos 30 minutos, o Inter ainda teve Luis Felipy expulso, jogador que havia entrado no segundo tempo, o que dificultou a busca pelo resultado. Nos minutos finais, o Ceará ampliou a vantagem, com gol de Ronald.

Rebaixado para a segunda divisão no ano passado, o Inter teve dificuldades no começo da Série B sub-20 e começou a disputa sofrendo três goleadas. Após mudanças nas categorias de base, o time conquistou quatro vitórias em sequência, garantindo a classificação para a próxima fase.

Entretanto, como ficou em quarto lugar em sua chave, teve de cruzar com a melhor campanha do outro grupo, o Ceará. Agora, o time sub-20 volta o foco para o Gauchão, já que enfrenta o Grêmio pelo segundo jogo da semifinal, no sábado (27). Na ida, o Inter venceu por 1 a 0, fora de casa.

Depois, o time da categoria ainda terá compromissos na Copa do Brasil e na Copa Sul.