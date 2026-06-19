Inter monitora retorno de jogador revelado pelo clube

William em jogo contra o Inter. Gustavo Aleixo / Divulgação Cruzeiro

Atrás de reforços, o Inter monitora a situação de um jogador revelado pelo clube: William. O lateral-direito de 31 anos está nos últimos meses de contrato com o Cruzeiro. Houve uma sondagem preliminar, mas sem negociação aberta. Outros clubes do futebol brasileiro também se movimentam pelo atleta.

Revelado pelo Colorado, William foi vendido em 2016 ao vendido ao Wolfsburg. Depois, atuou no Schalke 04 antes de retornar ao futebol brasileiro. Ele já foi treinado por alguns meses por Paulo Pezzolano.

Pelo Inter

Com a camisa colorada foram 118 partidas, com um gol marcado e quatro assistências concedidas nos profissionais.

William foi escolhido o melhor lateral-direito do Brasileirão de 2024. A última partida dele foi em 15 de abril diante do Universidad Católica pela Libertadores.

O vínculo dele com o Cruzeiro se encerra em dezembro. A partir da virada do mês, pode assinar um pré-contrato. Corinthians, Palmeiras e Athletico-PR buscaram informações.

No Beira-Rio, os dirigentes acompanham à distância a situação após um contato informal para saber as condições para uma eventual investida. O Colorado tem Bruno Gomes e Aguirre como alternativas para o setor.

O brasileiro é volante de origem e tem o desejo de atuar novamente no setor, enquanto o argentino chegou a ser sondado por Rosario Central e Boca Juniors, mas as tratativas não avançaram. Novas movimentações por eles, nesta janela, não são descartadas.