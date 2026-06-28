Inter irá enfrentar o Juventude na final do Gauchão sub-20

Depois de passar pelo Grêmio na semifinal, o Inter irá enfrentar o Juventude na decisão do Gauchão sub-20. Neste domingo (28), o time da Serra venceu o São José, por 2 a 1, em Caxias do Sul.
Marco Anthonio e Kauã Costa marcaram os gols da vitória alviverde, que conquistou o título da categoria júnior pela última vez em 2016.
O Inter garantiu a vaga na final ao vencer o Grêmio, por 4 a 2, no sábado (27). João Victor, João Bezerra, João Kempes e Raykkonen anotaram os gols que confirmaram a classificação.
O Colorado é o maior campeão da competição. Em 2025, ganhou a taça diante do Grêmio.
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